Conselho de Segurança da ONU pede liberdade para líder birmanesa Suu Kyi

O Conselho de Segurança da ONU adotou, nesta quarta-feira (21), uma resolução sobre a situação em Mianmar pela primeira vez em décadas, reivindicando o fim da violência e a libertação de todos os presos políticos, incluindo a Nobel da paz e ex-governante Aung San Suu Kyi.

Nunca antes o Conselho havia conseguido superar suas divergências sobre este país para aprovar uma resolução, nem passado da etapa de declarações formais.

O texto aprovado nesta quarta obteve 12 votos a favor e nenhum contra. China e Rússia se abstiveram, renunciando seu direito ao veto, que teria bloqueado a iniciativa.

Aung San Suu Kyi, de 77 anos, foi detida quando era chefe de governo após o golpe militar de fevereiro de 2021, que pôs fim a uma década de transição democrática neste país do sudeste asiático.

Desde então, Mianmar afundou no caos e na violência e sua economia desabou. As forças de segurança mataram mais de 2.500 civis, segundo uma ONG local.

A resolução da ONU "insta" os militares a "liberar imediatamente todos os prisioneiros detidos arbitrariamente", e cita expressamente os casos do ex-presidente Win Myint e de Aung San Suu Kyi.

O texto exige, ainda, "o fim imediato de todas as formas de violência" e pede "a todas as partes que respeitem os direitos humanos, as liberdades fundamentais e o Estado de Direito".

