Conmebol sorteia primeira e segunda fases da Libertadores 2023

A Conmebol sorteou nesta quarta-feira os confrontos das duas primeiras fases da Copa Libertadores de 2023, que começa no dia 8 de fevereiro.

Os três clubes ganhadores da Fase 1, que será decidida em jogos de ida e volta, se juntarão às equipes previamente classificadas para a Fase 2, que será disputada de 22 de fevereiro a 1 de março.

Os oito vencedores da Fase 2 entram na fase de grupos do torneio, que começará no dia 5 de abril e cujo sorteio acontece no dia 22 de março, na sede da Conmebol, em Luque (Paraguai).

Fase 1

(E1): Sport Huancayo (PER) - Nacional (PAR)

(E2): Nacional Potosí (BOL) - El Nacional (EQU)

E3: Boston River (URU) - Zamora (VEN)

Fase 2

C1: Atlético-MG (BRA) - Carabobo (VEN)

C2: Sporting Cristal (PER) - E1

C3: Fortaleza (BRA) - Deportivo Maldonado (URU)

C4: Independiente Medellín (COL) - E2

C5: Always Ready (BOL) - Magallanes (CHI)

C6: Cerro Porteño (PAR) - Curicó Unido (CHI)

C7: Huracán (ARG) - E3

C8: Millonarios (COL) - Universidad Católica (ECU)

