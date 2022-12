Confiança dos consumidores sobe mais que o esperado em dezembro nos EUA

A confiança dos consumidores nos Estados Unidos teve uma recuperação inesperada em dezembro e voltou ao seu nível mais alto em mais de seis meses, embora muitas famílias tenham antecipado uma recessão nos próximos meses.

Este índice subiu para 108,3 pontos contra os 101,4 de novembro, segundo dados publicados nesta quarta-feira (21) pela organização de pesquisas The Conference Board.

Este número está muito acima dos 101,2 pontos esperados pelos analistas, segundo o consenso da empresa MarketWatch.

"A confiança dos consumidores se recuperou em dezembro, revertendo as quedas consecutivas de outubro e novembro, alcançando seu nível mais alto desde abril de 2022", explicou Lynn Franco, diretora de indicadores econômicos do The Conference Board, citada no comunicado.

O índice que mede a percepção da situação atual subiu para 147,2 pontos, frente aos 138,3 pontos do mês passado.

Essa medição das perspectivas econômicas também está se recuperando, passando de 82,4 pontos frente aos 76,7 pontos de novembro, mas se mantém em torno de 80, "um nível correspondente à recessão", segundo o Conference Board.

