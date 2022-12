Comunicado do Business Wire :AGCO

A AGCO (NYSE: AGCO), líder mundial em projetos, fabricação e distribuição de maquinário e soluções agrícolas, foi nomeada uma das empresas mais responsáveis da América em 2023 pela Newsweek e Statista.

Esta classificação está baseada em dezenas de fatores ambientais, sociais e de governança (ESG). Os dados foram divulgados publicamente em relatórios financeiros e de CSR, e obtidos em pesquisas de empresas e do público.

"A AGCO trabalhou diligentemente mediante nossos esforços de sustentabilidade para construir uma base sólida de divulgações de ESG, e nossa classificação em 71º lugar entre 500 empresas mostra os resultados", disse Roger Batkin, Vice-Presidente Sênior, Diretor Jurídico, Diretor de ESG e Secretário Corporativo.

"Nosso propósito é oferecer soluções com foco no agricultor para alimentar nosso mundo de modo sustentável, e estamos empolgados com o fato de nossas partes interessadas reconhecerem o importante trabalho que estamos fazendo para apoiar os agricultores, nossos funcionários e nossas comunidades", disse Eric Hansotia, Presidente do Conselho, Presidente e Diretor Executivo.

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE:AGCO) é líder mundial em projetos, fabricação e distribuição de maquinário agrícola e tecnologia agrícola de precisão. A AGCO agrega valor ao cliente através de seu portfólio diferenciado de marcas, incluindo suas principais marcas como Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® e Valtra®. Impulsionada pelas soluções agrícolas inteligentes Fuse®, a linha completa de equipamentos e serviços da AGCO ajuda os agricultores a alimentar nosso mundo de forma sustentável. Fundada em 1990 e com sede em Duluth, Geórgia, EUA, a AGCO teve vendas líquidas de cerca de US$ 11,1 bilhões em 2021. Para mais informação, acesse www.AGCOcorp.com. Para notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no Twitter, siga a hashtag #AGCOIR.

Aryn Drawdy Diretor de Comunicações Corporativas Aryn.Drawdy@AGCOCorp.com

