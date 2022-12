As datas importantes da repressão talibã às mulheres afegãs

Desde que voltou ao poder no Afeganistão há 16 meses, o Talibã voltou lentamente à postura intransigente em relação à educação e às liberdades das mulheres.

Os fundamentalistas islâmicos afirmam que suas regras estão de acordo com sua interpretação do Islã, apesar de o Afeganistão ser o único país muçulmano que proíbe a educação de meninas.

A seguir, datas-chave de sua repressão:

O Talibã recuperou o poder em 15 de agosto durante a retirada caótica das tropas estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos, encerrando uma guerra de 20 anos e precipitando a queda do governo apoiado pelo Ocidente do presidente Ashraf Ghani.

O grupo radical islâmico prometeu um regime mais flexível do que aquele que liderou de 1996 a 2001, e afirmou que respeitaria os direitos humanos, incluindo os das mulheres.

O Talibã anunciou em 12 de setembro que as mulheres poderiam frequentar universidades, desde que com entradas e salas de aula separadas por sexo e com professores do mesmo sexo ou homens idosos.

Outras restrições decretadas incluíram o uso do hijab como parte de um código de vestimenta obrigatório.

As escolas de Ensino Médio para meninas deveriam reabrir em 23 de março, mas o Talibã anulou a diretiva e dezenas de milhares de adolescentes foram forçadas a ficar em casa.

Em 7 de maio, o líder supremo do Talibã, Hibatullah Akhundzada, ordenou que as mulheres se cobrissem totalmente em público, incluindo o rosto, e ficassem em casa a maior parte do tempo.

Elas também passam a ser proibidas de transitar nas cidades sem a companhia de um homem da família.

Em 13 de agosto, combatentes do Talibã espancaram manifestantes que gritavam "pão, trabalho e liberdade" e atiraram para o alto para interromper uma manifestação em frente ao Ministério da Educação em Cabul.

Os extremistas islâmicos também prenderam e espancaram jornalistas que cobriam os protestos.

As mulheres são proibidas de entrar em parques, feiras e banheiros públicos.

O Talibã realiza a primeira execução pública desde seu retorno ao poder, a de um assassino condenado morto a tiros em 7 de dezembro pelo pai de sua vítima na província ocidental de Farah.

No dia seguinte, mais de 1.000 pessoas assistiram ao açoitamento de 27 afegãos, incluindo mulheres em Charikar, na província central de Parwan, por crimes como sodomia, adultério, falsificação e libertinagem.

Desde então, açoites públicos têm sido praticados regularmente em outras províncias.

Em 21 de dezembro, centenas de jovens são impedidas por guardas armados de entrar nos campi universitários. A medida acontece um dia depois de uma declaração lacônica do ministro do Ensino Superior, anunciando uma ordem para "suspender a educação das mulheres até novo aviso".

