Wells Fargo pagará US$ 3,7 bilhões para encerrar processos por gestão irregular

O banco americano Wells Fargo concordou em pagar US$ 3,7 bilhões de dólares para encerrar processos movidos pelo Escritório de Proteção do Consumidor de Produtos Financeiros (CFPB), por irregularidades na gestão de crédito.

A empresa com sede em San Francisco, Califórnia, devolverá cerca de US$ 2 bilhões a clientes lesados e pagará uma multa de US$ 1,7 bilhão, de acordo com um comunicado divulgado nesta terça-feira (20).

