Villarreal sofre, mas avança à fase de 16 avos da Copa do Rei

Com uma vitória de virada por 2 a 1, na prorrogação, Villarreal sofreu nesta terça-feira para passar pelo Guijuelo, da quarta divisão espanhola, e se classificar para a fase de 16 avos da Copa do Rei.

Depois de sair perdendo aos 14 minutos de jogo com um gol de Pepe Carmona, o 'Submarino Amarelo' virou com Gerardo Moreno de pênalti (41) e Arnaut Danjuma (93).

Outro time da primeira divisão do Campeonato Espanhol que se classificou hoje foi o Mallorca, que bateu o Real Unión (3ª divisão) por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Athletic Bilbao sobre o Sestao River (4ª divisão).

No último jogo do dia, o Espanyol passou pelo Atlético Paso (4ª divisão) com um gol no fim de Nicolás Melamed (1 a 0).

Mais cedo, Getafe e o Elche se garantiram derrotarem fora de casa duas equipes da quarta divisão, o Diocesano (2-0) e o Guadalajara (3-0).

Em sua visita à região de Extremadura, o Getafe venceu com dois gols do marroquino Munir El Haddadi (minutos 31 e 53).

Por sua vez, o Elche, em seu primeiro jogo com o treinador Pablo Machín, foi a Castilla-La Mancha e bateu o Guadalajara com gols de Pere Milla (5), Ezequiel Ponce (82) e Tete Morente (90+2).

-- Resultados e programação dos jogos com equipes da primeira divisão espanhola na segunda rodada da Copa do Rei:

- Terça-feira:

Guadalajara (4ª divisão) - Elche (1ª divisão) 0 - 3

Diocesano (4ª) - Getafe (1ª) 0 - 2

Real Unión (3ª) - Mallorca (1ª) 0 - 1

Sestao River (4ª) - Athletic Bilbao (1ª) 0 - 1

Guijuelo (4ª) - Villarreal (1ª) 1 - 2

Atlético Paso (4ª) - Espanyol (1ª) 0 - 1

- Quarta-feira:

(15h00) Atlético Saguntino (4ª) - Rayo Vallecano (1ª)

(17h00) Arenas Club (4ª) - Real Valladolid (1ª)

Juventud de Torremolinos (4ª) - Sevilla (1ª)

Arnedo (4ª) - Osasuna (1ª)

Coria (4ª) - Real Sociedad (1ª)

- Quinta-feira:

(15h00) Gernika Club (4ª) - Celta de Vigo (1ª)

Cacereño (4ª) - Girona (1ª)

(17h00 GMT) Arenteiro (4ª) - Atlético de Madrid (1ª)

