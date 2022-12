Tomada de reféns em delegacia do Paquistão termina com 33 criminosos e dois policiais mortos

As autoridades do Paquistão anunciaram nesta terça-feira (20) o fim de uma tomada de reféns por talibãs paquistaneses em uma delegacia de Bannu (nordeste), uma operação que provocou as mortes de 33 criminosos e dois integrantes das forças especiais de segurança.

Os sequestradores eram membros do Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), um grupo separado dos talibãs afegãos, mas com uma ideologia radical islâmica similar.

"A operação terminou com sucesso (...) Todos os reféns foram liberados", anunciou o ministro da Defesa, Khawaja Muhammad Asif, que anunciou um balanço de "10 a 15 agentes especiais feridos".

Unidades da tropa de elite das forças de segurança entraram na delegacia ao meio-dia (horário local) e aproveitaram as divergências entre os sequestradores sobre como lidar com os reféns, explicou o ministro. Testemunhas relataram explosões e tiros.

Os membros do TTP, detidos por suspeita de terrorismo, conseguiram retirar as armas de seus carcereiros no domingo e assumiram o controle da delegacia.

"Havia 33 terroristas de diferentes grupos que foram detidos e encarcerados no complexo do departamento antiterrorista", explicou Asif. "Um deles agrediu um carcereiro na cabeça com um tijolo enquanto seguia para o banheiro e tomou sua arma", acrescentou.

Os sequestradores exigiam um salvo-conduto para viajar ao Afeganistão em troca da libertação dos reféns - ao menos oito policiais e militares - informou Muhammad Ali Saif, porta-voz do governo provincial de Khyber Pakhtunkhwa.

O TTP confirmou que seus integrantes estavam envolvidos na tomada de reféns e pediram às autoridades paquistanesas que eles fossem autorizados a seguir até a fronteira.

A delegacia fica na região de Bannu, próxima das antigas áreas tribais autônomas do Paquistão e perto da fronteira com o Afeganistão.

As escolas da região permaneceram fechadas nesta terça-feira devido ao receio de novos sequestros, afirmou uma fonte do governo local à AFP. Prédios comerciais não abriram as portas e várias rodovias foram bloqueadas.

O Paquistão pediu ajuda às autoridades talibãs do Afeganistão para obter a libertação dos reféns, segundo a mesma fonte.

Desde sua criação em 2007, o TTP realizou vários atentados, mas sua força diminuiu consideravelmente após uma ofensiva militar de Islamabad iniciada em 2014.

Os ataques voltaram a aumentar desde que os talibãs assumiram o poder em Cabul no ano passado, principalmente contra as forças de segurança.

Após vários meses de uma frágil trégua entre o TTP e Islamabad, o país voltou a ser cenário de atentados.

Na segunda-feira, 50 combatentes talibãs paquistaneses entraram em uma delegacia de Wana - também perto da fronteira com o Afeganistão e a 200 quilômetros de Bannu -, segundo fontes do governo local que pediram anonimato.

O grupo isolou os policiais e apreendeu as armas, mas as tropas da força de fronteira conseguiram recuperar o controle do local.

O TTP reivindicou o ataque e afirmou que dois policiais morreram. As autoridades não reconheceram oficialmente o ataque.

