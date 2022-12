Talibã proíbe mulheres de frequentar a universidade no Afeganistão (ministério)

As autoridades do Talibã anunciaram, nesta terça-feira (20), a proibição do acesso de mulheres à educação universitária no Afeganistão por um período indeterminado, segundo uma carta do Ministério do Ensino Superior enviada a todas as universidades públicas e privadas.

"Recomenda-se que implementem a ordem de suspender a educação das mulheres até novo aviso", indica a carta publicada pelo ministro Neda Mohammad Nadeem.

O porta-voz do ministério, Ziaulah Hashimi, que a tuitou, confirmou a ordem em mensagem enviada à AFP.

