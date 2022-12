Presidente ucraniano visita Bakhmut, ponto crítico na frente de batalha

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitou nesta terça-feira (20) a cidade de Bakhmut, que as tropas russas tentam controlar há vários meses e que representa um ponto crítico da frente de batalha no leste do país.

"Ele se reuniu com militares, conversou com eles e condecorou nossos soldados", informou a Presidência, sem revelar mais detalhes.

Embora Zelensy visite com frequência áreas da linha de frente, a visita a Bakhmut, na região do Donbass, parece a mais perigosa de todas as viagens que fez desde o início da guerra.

"Zelensky em Bakhmut. O presidente mais corajoso da nação mais corajosa", afirmou o vice-primeiro-ministro, Mikhailo Fedorov, no Telegram.

Desde o meio do ano, os russos tentam controlar Bakhmut, que antes da guerra era conhecida por seus vinhedos e minas de sal. Antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro, a cidade tinha 70.000 habitantes.

Nos últimos meses, os dois lados registraram perdas consideráveis em combates nos arredores da localidade.

As tropas russas reivindicaram a captura de vilarejos e áreas próximas a Bakhmut, mas o município e parte de seus arredores parecem controlados pelas forças ucranianas.

"As forças russas teriam perdido posições ao sul de Bakhmut em 18 de dezembro e continuaram com os ataques terrestres perto de Bakhmut e da cidade de Donetsk", afirmou em um relatório publicado na segunda-feira o centro de análises 'Institute for the Study of War', com sede nos Estados Unidos.

