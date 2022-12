Peru declara embaixador do México 'persona non grata' após asilo para família de Castillo

O Peru concedeu o salvo-conduto para que a família do ex-presidente destituído, Pedro Castillo, possa ir para o México, que lhes concedeu asilo, e também declarou "persona non grata" o embaixador desse país e lhe deu "72 horas para deixar" o território peruano.

A decisão do governo peruano responde às "reiteradas manifestações" do México "sobre a situação política do Peru, que constituem interferência em nossos assuntos internos", disse nesta terça-feira (20) a chanceler peruana, Ana Cecilia Gervasi, em pronunciamento. A família de Castillo ingressou nesta terça-feira na embaixada mexicana em Lima.

