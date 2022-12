PRINCIPAIS NOTÍCIAS

FUTEBOL COPA: Argentina celebra o título da Copa do Mundo

UCRÂNIA CONFLITO RÚSSIA: Zelensky visita Bakhmut, ponto crítico na frente de batalha

=== FUTEBOL COPA ===

BUENOS AIRES:

Liderados por Messi, campeões do mundo chegam à Argentina como heróis

Com Lionel Messi à frente, carregando a taça da Copa do Mundo, a seleção da Argentina desembarcou na madrugada desta terça-feira (20) em Buenos Aires, onde eram aguardados por dezenas de milhares de torcedores para dar continuidade às comemorações pelo terceiro título mundial do país.

FOTOS, VÍDEO

FOTOS, VÍDEO

BUENOS AIRES:

'Muchachos', o hino de Messi e dos argentinos tricampeões

'Muchachos', a canção transformada em hino popular para Lionel Messi e o restante da equipe campeã mundial, nasceu como uma versão de um canto de arquibancada para se converter rapidamente em um fenômeno identificado com a torcida e a conquista da terceira estrela da seleção 'albiceleste'.

FOTOS

FOTOS

=== UCRÂNIA CONFLITO RÚSSIA ===

KIEV:

Presidente ucraniano visita Bakhmut, ponto crítico na frente de batalha

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitou nesta terça-feira (20) a cidade de Bakhmut, que as tropas russas tentam controlar há vários meses e que representa um ponto crítico da frente de batalha no leste do país.

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

KIEV:

Rússia não 'roubará' Natal das crianças ucranianas, diz prefeito de Kiev

Várias autoridades de Kiev garantiram aos cidadãos que não permitirão que a Rússia "roube" o Natal das crianças ucranianas e acenderam uma pequena árvore no centro da capital.

FOTOS

FOTOS

KRAMATORSK:

Destruição e reparo, o ciclo interminável da guerra de energia na Ucrânia

Reiniciar o sistema elétrico após cada queda de energia, proteger as instalações mal feitas antes de um novo ataque ou da chegada de temperaturas congelantes. Técnicos ucranianos realizam o trabalho de Sísifo para combater a guerra russa à infraestrutura ucraniana.

FOTOS

FOTOS

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

LIMA:

Parlamento do Peru decidirá antecipação das eleições para diminuir crise

O Congresso peruano debate nesta terça-feira (20) a possibilidade de antecipar as eleições gerais para diminuir uma crise gerada pela destituição do presidente Pedro Castillo. Após 21 mortos nas manifestações pelo país, as organizações de direitos humanos foram alertadas.



SANTIAGO:

Chile restabelece voto obrigatório após uma década de sufrágio voluntário

O Chile deixará de fazer parte do grupo de países com voto voluntário, formado por Colômbia, Venezuela e outros, depois que a Câmara dos Deputados aprovou, na noite de segunda-feira (19), o projeto que restabelece o voto obrigatório.



ABANCAY:

Apurímac, a região do Peru que promete lutar até 'a insurgência'

"Não vamos parar. Se as elites e os congressistas não recuarem, teremos que ter uma insurgência", diz Juan Ochicua, um camponês peruano de 53 anos com traços indígenas.

FOTOS

FOTOS

CIUDAD JUAREZ:

'Somos seres humanos!': a luta dos venezuelanos na fronteira com os EUA

Devastados e frustrados, centenas de venezuelanos na fronteira mexicana lamentaram a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos na segunda-feira (19) de manter as restrições migratórias no sul do país.

FOTOS

FOTOS

SÃO FRANCISCO:

Terremoto de 6,4 de magnitude abala norte da Califórnia

Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a costa do norte da Califórnia nesta terça-feira (20), provocando pequenos deslizamentos de rochas e deixando milhares de pessoas sem luz, mas não há relatos de vítimas, ou grandes danos até o momento.

INFOGRÁFICO

INFOGRÁFICO

-- EUROPA

LONDRES:

Enfermeiros britânicos retomam greve diante da inflexibilidade do governo

Os enfermeiros britânicos cumprem nesta terça-feira (20) o segundo dia de greve nacional, um movimento sem precedentes que pode ser ampliado até que a categoria consiga reajustes salariais de um governo inflexível.

FOTOS

FOTOS

ITZEHOE:

Ex-secretária de campo nazista condenada a dois anos de prisão com suspensão da pena

Um tribunal da Alemanha condenou nesta terça-feira (20) a dois anos de prisão com suspensão da pena uma ex-secretária de um campo de concentração nazista, de 97 anos, acusada de cumplicidade no assassinato de mais de 10.000 pessoas.

FOTOS

FOTOS

MADRI:

Crise aberta na Espanha após bloqueio inédito de reforma judicial

O bloqueio inédito de uma reforma judicial pela maioria conservadora de um importante tribunal na Espanha abriu uma crise institucional no país, que o governo de esquerda descreveu como um fato "sem precedentes" desde o fim da ditadura franquista.

FOTOS

FOTOS

-- ÁSIA

PEQUIM:

Crematórios ficam saturados na China por aumento de casos de covid

Os crematórios na China lutam para gerenciar a chegada de cadáveres, enquanto o país lida com um aumento de casos de covid-19 que as autoridades já consideram impossível de rastrear.

FOTOS

FOTOS

TAILÂNDIA:

Naufrágio na Tailândia: seis corpos encontrados e um marinheiro resgatado

Equipes de emergência com o auxílio de helicópteros resgataram um sobrevivente nesta terça-feira (20) e encontraram seis corpos no Golfo da Tailândia, enquanto os trabalhos prosseguiam para localizar dezenas de soldados que desapareceram em um naufrágio no domingo.



-- ORIENTE MÉDIO

CABUL:

Talibã proíbe mulheres de frequentar a universidade no Afeganistão (ministério)

As autoridades do Talibã anunciaram, nesta terça-feira (20), a proibição do acesso de mulheres à educação universitária no Afeganistão por um período indeterminado, segundo uma carta do Ministério do Ensino Superior enviada a todas as universidades públicas e privadas.



BANNU, Paquistão:

Tomada de reféns em delegacia do Paquistão termina com 33 criminosos e dois policiais mortos

As autoridades do Paquistão anunciaram nesta terça-feira (20) o fim de uma tomada de reféns por talibãs paquistaneses em uma delegacia de Bannu (nordeste), uma operação que provocou as mortes de 33 criminosos e dois integrantes das forças especiais de segurança.

FOTOS

FOTOS

SWEIMEH, Jordânia:

Jordânia sedia cúpula do Oriente Médio para conter tensões regionais

A Jordânia sedia nesta terça-feira (20) uma cúpula do Oriente Médio com atores locais e internacionais na esperança de resolver crises regionais, mais especificamente no Iraque.



GENEBRA:

ONU nomeia três especialistas para investigar repressão no Irã

Três mulheres - uma ativista argentina de direitos humanos, uma advogada de Bangladesh e uma professora de direito paquistanesa - foram nomeadas pela ONU nesta terça-feira (20) para investigar a repressão aos protestos que acontecem no Irã.



RAMALLAH:

Greve geral e protestos após a morte de prisioneiro palestino em Israel

Uma greve geral foi convocada nesta terça-feira (20) na Cisjordânia ocupada e manifestações foram realizadas nas principais cidades palestinas após um palestino preso por 20 anos em Israel morrer de câncer.

FOTOS

FOTOS

== ECONOMIA ===

PEQUIM:

Banco Mundial reduz previsões de crescimento da China

O Banco Mundial reduziu nesta terça-feira a previsão de crescimento econômico da China em 2022 para 2,7%, contra 4,3% projetado em junho, diante do impacto da pandemia e da fragilidade do setor imobiliário na segunda maior economia do mundo.



BRUXELAS:

Amazon chega a acordo com UE para encerrar duas investigações sobre concorrência

A gigante do comércio on-line Amazon chegou a um acordo para encerrar duas investigações da União Europeia (UE) sobre infrações de concorrência, principalmente em relação ao uso de dados de varejistas independentes - anunciou a Comissão Europeia nesta terça-feira (20).



=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

JERUSALÉM:

Israel revela importante gruta funerária de mais de 2.000 anos

As autoridades israelenses revelaram nesta terça-feira (20) "uma das grutas funerárias mais impressionantes" já descobertas no país, que teria cerca de 2.000 anos e que foi designada como "o túmulo de Salomé", uma das parteiras presentes no nascimento de Jesus, de acordo com certas correntes do cristianismo.

FOTOS

FOTOS

PARIS:

Maya Ruiz-Picasso, filha do pintor espanhol, morre aos 87 anos

Maya Ruiz-Picasso, filha de Pablo Picasso e Marie-Thérèse Walter, faleceu nesta terça-feira (20), aos 87 anos, informa um comunicado enviado à AFP pelo advogado francês Richard Malka, próximo da família.

FOTOS DE ARQUIVO

FOTOS DE ARQUIVO

