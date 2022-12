Oito civis iraquianos morrem em ataque de supostos jihadistas

Supostos jihadistas em uma moto entraram em um vilarejo ao norte de Bagdá na noite de segunda-feira e mataram oito civis iraquianos, informaram as autoridades locais.

Não houve reivindicação imediata do ataque, mas o vilarejo se tornou um foco de resistência ao grupo Estado Islâmico (EI) quando o grupo jihadista assumiu grandes faixas de território do Iraque e da vizinha Síria em 2014.

A ação ocorre um dia depois do ataque de seguidores do EI que matou nove policiais federais em uma emboscada na província de Kirkuk, no norte.

"Um grupo de terroristas em motos atacou o vilarejo de Albu Bali por três lados", disse o prefeito do distrito de Al Khalis, Odai al Khadran, à agência de notícias iraquiana INA.

"O vilarejo é habitado por agricultores (...). Dezenas de moradores se mobilizaram para se defenderem do ataque terrorista", disse o prefeito, indicando que oito pessoas morreram e três ficaram feridas.

Um funcionário do Ministério do Interior, que pediu para não ser identificado, culpou o EI pelo ataque, e lembrou que os moradores formaram um grupo paramilitar para defender suas terras contra jihadistas em 2014.

O Ministério da Defesa afirmou ter enviado uma delegação de alto escalão à província de Diyala para "esclarecer as circunstâncias da ação criminosa".

