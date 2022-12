Naufrágio na Tailândia: seis corpos encontrados e um marinheiro resgatado

Equipes de emergência com o auxílio de helicópteros resgataram um sobrevivente nesta terça-feira (20) e encontraram seis corpos no Golfo da Tailândia, enquanto os trabalhos prosseguiam para localizar dezenas de soldados que desapareceram em um naufrágio no domingo.

O porta-voz da Marinha Real Tailandesa, o almirante Pogkrong Montradpalin, anunciou à noite a morte de um sexto tripulante do navio "HTMS Sukhothai", que naufragou no domingo à noite a 30 quilômetros da costa de Bang Saphan, no sul do país, com 105 tripulantes a bordo.

Um total de 76 foram resgatados e agora 23 continuam desaparecidos, segundo a última contagem oficial.

"Iremos até o fim da missão para trazer os nossos colegas", declarou o comandante em chefe da Marinha Real tailandesa, Choengchai Chomchoengpaet, em coletiva de imprensa em Bangcoc.

Algumas horas antes, outro comandante da Marinha, Pichai Lorchusakul, anunciou que um tripulante, identificado como Channanyu Gansriya (23 anos), foi resgatado e está "bem".

"É uma boa notícia e mostra que podemos encontrar mais pessoas", afirmou.

"A dificuldade da missão de resgate é que há muito vento e ondas", explicou Lorchusakul.

Quatro navios de guerra, dois aviões de patrulha marítima Dornier e quatro helicópteros foram posicionados nesta terça-feira na zona de busca de 30 por 30 milhas náuticas.

Os esforços para localizar a tripulação são concentrados na busca aérea, com apoio da Aeronáutica tailandesa.

Acredita-se que o "Sukhothai" teria enfrentado problemas depois que seu sistema eletrônico sofreu uma pane, segundo a Marinha.

"Os sistemas operacionais do navio pararam de funcionar, o que fez a embarcação perder o controle", disse um porta-voz.

No porto, as famílias dos desaparecidos mantêm as esperanças, mas as possibilidades de encontrar sobreviventes diminuem com o passar das horas.

Phongsri Suksawat, de 50 anos, declarou estar "100% convencida" de que seu filho, Chirawat Toophorm, de 22 anos, "voltará para casa" em Rayong (leste).

"Gostaria de beijá-lo", disse.

Partes do sul da Tailândia foram afetadas nos últimos dias por tempestades e inundações.

O serviço meteorológico mantém o alerta para fortes ventos e condições difíceis no Golfo da Tailândia.

