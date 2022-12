Naufrágio na Tailândia: quatro corpos encontrados e um marinheiro resgatado

Equipes de emergência com o auxílio de helicópteros resgataram um sobrevivente nesta terça-feira (20) e encontraram quatro corpos no Golfo da Tailândia, enquanto os trabalhos prosseguiam para localizar dezenas de soldados que desapareceram em um naufrágio no domingo.

O navio "HTMS Sukhothai" naufragou no domingo à noite a 30 quilômetros da costa de Bang Saphan, sul do país, com 105 tripulantes a bordo. Um total de 76 foram resgatados.

"Encontramos quatro mortos", informou o comandante em chefe da Marinha Real tailandesa, Choengchai Chomchoengpaet.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Algumas horas antes, outro comandante da Marinha, Pichai Lorchusakul, anunciou que um tripulante, identificado como Channanyu Gansriya (23 anos), foi resgatado e está "bem".

"É uma boa notícia e mostra que podemos encontrar mais pessoas", afirmou.

"A dificuldade da missão de resgate é que há muito vento e ondas", explicou Lorchusakul.

O navio tailandês "HTMS Kraburi", de 176 tripulantes, zarpou na manhã de terça-feira para ajudar nas buscas, ao lado de outras embarcações e dois helicópteros Seahawk. A equipe trabalha para rastrear uma zona de 30 por 30 milhas náuticas.

Os esforços para localizar a tripulação são concentrados na busca aérea, com apoio da Aeronáutica tailandesa.

Especialistas acreditam que o "HTMS Sukhothai" - uma corveta, navio militar de menor dimensão - enfrentou problemas depois que seu sistema eletrônico sofreu danos, segundo a Marinha.

"Os sistemas operacionais do navio pararam de funcionar, o que fez a embarcação perder o controle", disse um porta-voz.

No porto, as famílias dos desaparecidos mantêm as esperanças, mas as possibilidades de encontrar sobreviventes diminuem com o passar das horas.

Phongsri Suksawat, 50 anos, declarou estar "100% convencida" de que seu filho, Chirawat Toophorm, 22 anos, "voltará para casa" em Rayong (leste).

"Gostaria de beijá-lo", disse.

Partes do sul da Tailândia foram afetadas nos últimos dias por tempestades e inundações.

O serviço meteorológico mantém o alerta para fortes ventos e condições difíceis no Golfo da Tailândia.

tak-rbu/lpm/cwl/mas/dbh/jvb/zm/fp

Tags