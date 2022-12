Julgamento da líder civil birmanesa Suu Kyi entra na fase final

Um tribunal da junta militar birmanesa ouvirá na próxima semana os argumentos finais no julgamento de 18 meses da líder civil destituída Aung San Suu Kyi, antes de anunciar o veredicto, informou uma fonte judicial nesta terça-feira.

Detida desde o golpe militar de fevereiro de 2021, Suu Kyi já foi condenada por 14 acusações, que vão de corrupção até posse ilegal de walkie-talkies, passando por violação das restrições anticovid.

O tribunal escutará "os argumentos finais" das duas partes a respeito de cinco acusações de corrupção ainda pendentes em 26 de dezembro, segundo uma fonte próxima ao caso.

"O veredicto será emitido depois desta fase", acrescentou a fonte, sem revelar uma data.

A vencedora do Prêmio Nobel da Paz, de 77 anos, parecia em bom estado de saúde, afirmou a mesma fonte.

Cada acusação pode implicar uma pena de até 15 anos de prisão.

Os jornalistas não tiveram acesso às audiências judiciais e os advogados da líder civil estão proibidos de falar com a imprensa.

Em junho, depois de mais de um ano sob prisão domiciliar, Suu Kyi foi transferida para um centro penitenciário em Naypyidaw, onde o julgamento prossegue em um tribunal especial.

Com o golpe de Estado de fevereiro de 2021, os militares de Mianmar acabaram com um breve período de democracia neste país do sudeste da Ásia.

A junta militar justificou o golpe por uma suposta fraude nas eleições de novembro de 2020, vencidas por ampla margem pelo partido de Suu Kyi. Analistas internacionais destacaram que a votação foi livre e justa.

Desde então, Mianmar enfrenta uma grave crise e um cenário de violência, com quase 2.500 pessoas mortas na repressão militar, segundo uma ONG local.

