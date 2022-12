Irmão de traficante mexicano 'El Mencho' é capturado

Um irmão do poderoso traficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho" e líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), foi capturado nesta terça-feira (20) acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, informou a Secretaria de Defesa do México.

Antonio Oseguera Cervantes foi detido no município de Tlajomulco de Zúñiga (estado de Jalisco, oeste) e é considerado responsável pela "aquisição em grandes quantidades de armas e de coordenar ações violentas" para o cartel, segundo um comunicado.

Apelidado de "Tony Montana", nome do traficante interpretado por Al Pacino no filme "Scarface", Antonio Oseguera também é acusado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos de comandar "as atividades de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas internacional" do CJNG.

Oseguera foi detido com sete armas, um pacote "possivelmente com cocaína", dois veículos e nove carregadores, detalhou a Secretaria de Defesa.

Pela captura de seu irmão "El Mencho" Washington oferece uma recompensa de US$ 10 milhões, segundo a agência antidrogas dos EUA (DEA). O chefão do CJNG, cuja esposa está presa desde novembro de 2021, tem outros quatro irmãos.

Em fevereiro de 2020, seu filho Rubén Oseguera González, conhecido como "El Menchito", foi extraditado para os Estados Unidos, onde foi acusado de tráfico de drogas.

O CJNG e o cartel de Sinaloa são considerados os grupos criminosos mais poderosos do México.

A organização dos irmãos Oseguera foi criada em 2007 como um grupo de pistoleiros a serviço do Cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín "Chapo" Guzmán, condenado à prisão perpétua nos EUA.

Por volta de 2010, o CJNG tornou-se independente e agora disputa com seus antigos aliados vários territórios para o tráfico de drogas.

Este grupo criminoso tem se destacado por lançar ataques diretos contra as autoridades mexicanas. Segundo o governo federal, membros do cartel sequestraram o coronel José Isidro Grimaldo em 10 de dezembro. O agente foi interceptado quando passava férias em uma cidade de Jalisco.

Em 26 de junho de 2020, um comando fortemente armado do CJNG realizou um ataque sem precedentes contra o secretário de Segurança da Cidade do México, Omar García Harfuch, que ficou ferido, em uma das principais avenidas da capital.

Dois seguranças de Harfuch e uma mulher que passava pelo local morreram no ataque.

Em maio de 2015, o CJNG também derrubou com um lança-foguetes um helicóptero militar que sobrevoava Jalisco, matando oito militares e um policial.

Segundo dados oficiais, o México registrou mais de 340 mil assassinatos, atribuídos em grande parte a organizações criminosas, desde o lançamento de uma polêmica ofensiva militar antidrogas pelo governo em dezembro de 2006.

