Irmã de Kim defende capacidade de satélite espião da Coreia do Norte

A Coreia do Norte desenvolveu tecnologia avançada para obter imagens via satélites de espionagem, disse Kim Yo Jong, irmã do líder Kim Jong Un, depois que especialistas expressaram dúvidas sobre as capacidades de seu sistema.

O isolado país comunista anunciou na segunda-feira que completou com sucesso um teste final para desenvolver um sistema de reconhecimento por satélite, mas divulgou imagens em preto e branco tiradas pelo dispositivo que especialistas em Seul disseram ser de baixa qualidade.

Em um comunicado divulgado pela agência oficial de notícias KCNA, Kim Yo Jong afirmou que era "inadequado e descuidado" avaliar o progresso e o desempenho dos satélites de Pyongyang com base nessas duas imagens.

Ela também observou que uma câmera instalada no satélite tinha "confiabilidade de controle terrestre, incluindo controle de atitude e comando de controle de tiro em um ambiente de voo espacial adequado".

A irmã do líder norte-coreano acrescentou que os dispositivos de transmissão de dados do satélite e a tecnologia de criptografia são confiáveis.

"Fizemos um teste necessário e relatamos um resultado significativo e satisfatório", afirmou.

O desenvolvimento de satélites de reconhecimento militar foi um dos projetos de defesa prioritários destacados por Kim Jong Un no ano passado.

Embora a Coreia do Norte enfrente sanções internacionais por seu programa armamentista e nuclear, o desenvolvimento de um sistema de satélites não está sujeito ao mesmo nível de restrições.

No entanto, analistas apontam que isso fornece um álibi para a Coreia do Norte testar mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs), que compartilham grande parte da tecnologia.

"Se desenvolvemos ICBMs, disparamos ICBMs e não testamos mísseis de longo alcance disfarçados de satélites", disse Kim Yo Jong.

A Coreia do Norte realizou um número recorde de testes de armas este ano, incluindo o lançamento de seu ICBM mais desenvolvido até o momento.

