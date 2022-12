H&M remove coleção com Justin Bieber após críticas do cantor

A multinacional sueca de moda H&M anunciou, nesta terça-feira (20), que retirou do mercado uma coleção com imagens e letras de Justin Bieber, após o cantor canadense dizer que não havia dado sua aprovação para o que chamou de "lixo".

"Os produtos da H&M que eles fizeram sobre mim são um lixo e eu não aprovei. Não comprem", escreveu o cantor, 28 anos, em uma publicação no Instagram. Bieber também afirmou que a coleção foi colocada à venda sem a sua permissão.

A H&M informou à AFP que retirou do mercado toda a linha, "por respeito" ao artista. "Como acontece com todos os outros produtos licenciados e parcerias, a H&M seguiu os processos de aprovação adequados", disse um porta-voz. "Mas por respeito à colaboração e a Justin Bieber, removemos as roupas de nossas lojas e do site", acrescentou.

A H&M trabalha com Bieber há anos em produtos relacionados ao seu nome ou às suas turnês.

