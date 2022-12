Groenlândia suspende acordo de pesca com a Rússia

A Groenlândia, um território autônomo dinamarquês que não pertence à União Europeia (UE), suspendeu seu acordo de pesca com a Rússia para 2023, informou o Ministério da Pesca.

O ministério não mencionou a guerra na Ucrânia como motivo para a suspensão, mas em outubro o chefe do governo local, Mute Egede, havia anunciado que a Groenlândia "seguiria as sanções da UE contra a Rússia e as empresas russas", segundo a mídia local.

"As autoridades russas foram informadas de que, devido ao declínio das populações de várias espécies, não há possibilidade de trocar cotas até 2023", escreveu o ministério em um e-mail à AFP.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde 1992, este acordo, renovável anualmente, permite principalmente aos groenlandeses pescar bacalhau russo no mar de Barents, enquanto os pescadores russos têm acesso ao alabote nas águas groenlandesas. Pode ser reativado em 2024.

No final de novembro, o outro território autônomo dinamarquês, as Ilhas Faroé, decidiu estender seu acordo de pesca com a Rússia, apesar dos protestos de Copenhague.

A Rússia tem sido um dos principais parceiros comerciais das Ilhas Faroé desde o conflito entre o território, a Islândia e a UE pelas cotas de cavala e arenque entre 2010 e 2014.

O embargo europeu imposto ao peixe das Faroé levou o arquipélago a explorar outros mercados.

cbw/aco/ib/mis/zm/aa

Tags