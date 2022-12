Fundador da FTX pode ser extraditado para os EUA nesta quarta

O fundador da plataforma de negociação de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, deverá concordar com sua extradição durante uma audiência na quarta-feira em Nassau, e poderá deixar as Bahamas rumo aos Estados Unidos no mesmo dia, indicou nesta terça-feira (20) uma fonte próxima ao caso.

Na audiência, o ex-diretor de 30 anos, acusado de fraude e desvio de fundos pelo procurador-geral de Manhattan, deverá entregar ao juiz de Nassau responsável pelo caso um documento indicando que renuncia a opor-se à extradição, segundo a mesma fonte.

Após a homologação da decisão judicial, Sam Bankman-Fried poderá ser extraditado para os Estados Unidos. Em Nova York, comparecerá perante um juiz federal em Manhattan.

Uma vez informado das acusações que pesam contra ele, o ex-magnata das criptomoedas permanecerá detido enquanto aguarda julgamento. Ele já estava preso nas Bahamas.

Bankman-Fried é acusado de desviar fundos depositados na plataforma FTX para realizar, sem o consentimento dos clientes, transações de risco através de outra empresa que controlava, a Alameda Research.

O empresário também é acusado de investir parte do dinheiro em bens imobiliários nas Bahamas e destinar outra parcela a doações para campanhas de políticos democratas, entre eles do presidente Joe Biden.

Ele também enfrenta ações civis movidas pela SEC, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, e pela agência reguladora dos mercados de futuros e opções, a CFTC.

