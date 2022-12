FIA proíbe 'declarações políticas' sem autorização

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou uma atualização no Código Esportivo Internacional (CSI) que proibirá "declarações" e "comentários" políticos de pilotos em nome do princípio de neutralidade em suas competições.

Segundo o artigo 12.2 do CSI, que fala sobre a "quebra de regulamentos", a instituição passa a considerar como infração "a formulação geral e demonstração de declarações de cunho político, religioso e pessoal, principalmente por violação do princípio de neutralidade imposto pela FIA", que regulamenta os campeonatos mundiais de Fórmula 1, Rali (WRC) e Endurance (WEC).

O novo tópico, que apareceu pela primeira em uma atualização publicada na segunda-feira (20) e foi amplamente divulgado pela mídia no dia seguinte, indica também que aqueles que desejarem realizar algum posicionamento a partir de janeiro de 2023 precisarão de uma "aprovação prévia por escrito da FIA, para as competições internacionais, ou da Autoridade Esportiva Nacional (ASN), para os torneios nacionais que estejam em sua jurisdição".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As autoridades, no entanto, não detalharam quais sanções podem ser atribuídas em cada caso.

Nos últimos anos, vários pilotos da Fórmula 1 se posicionaram abertamente sobre causas diversas durante os Grandes Prêmios, especialmente com mensagens em suas roupas e capacetes.

Conhecido por sua militância e consciência social e política, Lewis Hamilton protestou no pódio do GP da Toscana de 2020 ao vestir uma camisa com os dizeres "Prendam os policiais que mataram Breonna Taylor", uma jovem negra assassinada em seu próprio apartamento nos Estados Unidos.

O ato levou a FIA a revisar suas regras de protocolos nas cerimônias após as corridas.

Em 2021, o alemão Sebastian Vettel vestiu uma camisa em defesa aos direitos LGBTQIA+ no GP da Hungria e, mais recentemente, um capacete contra a exploração de petróleo no Canadá, durante a corrida no país em junho de 2022.

Em um comunicado divulgado nesta terça, o porta-voz da FIA explicou que "o CSI foi atualizado em relação à neutralidade política do esporte como princípio ético universal fundamental ao Movimento Olímpico, consagrado no Código de Ética do Comitê Olímpico Internacional (COI), assim como pelo princípio de universalidade do artigo 1.2".

hdy/ll/dam-iga/dr/yr/cb

Tags