Elon Musk diz que deixará cargo de CEO do Twitter

Elon Musk anunciou nesta terça-feira (20) que renunciará ao cargo de diretor executivo do Twitter assim que encontrar um substituto, uma decisão em conformidade com a enquete que ele mesmo criou e na qual os usuários rejeitaram sua continuidade no comando da plataforma.

"Renunciarei como CEO assim que encontrar alguém tolo o suficiente para aceitar o cargo", escreveu Musk no Twitter, acrescentando que continuará apenas chefiando as equipes de programação e servidores da rede social.

