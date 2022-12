ELN suspende 'paralisação armada' na Colômbia após anúncio de trégua de fim de ano

A guerrilha do ELN, em negociações de paz com o governo colombiano, suspendeu uma "paralisação armada" imposta no noroeste do país depois de anunciar uma trégua durante as festas de fim de ano, informou o presidente Gustavo Petro nesta terça-feira.

Desde 15 de dezembro, a organização proibiu a circulação e a atividade em parte dos departamentos de Chocó e Valle del Cauca, em reação a um suposto ataque paramilitar.

"A paralisação armada nos rios San Juan e Calima foi suspensa. A Força Pública apoiará a população civil de Chocó e do Vale com ações humanitárias", anunciou Petro no Twitter.

Quase 10 mil pessoas estavam confinadas sob ameaças e intimidações nesta região.

Em meio às negociações com o governo de esquerda, o Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciou na segunda-feira a cessação das ações ofensivas entre 24 de dezembro e 2 de janeiro, trégua que os rebeldes costumam manter anualmente.

A população "foi finalmente ouvida, é mais um gesto de paz que reconhecemos do ELN e esperamos o mesmo daqueles que aspiram ao diálogo de paz", reagiu o ministro do Interior, Alfonso Prada, no Twitter.

Petro deseja acabar com mais de meio século de violência com a desmobilização de rebeldes, narcotraficantes e membros de gangues por meio de negociações sob uma política que ele chama de "paz total".

Reconhecido como o último grupo guerrilheiro da Colômbia após o desarmamento das Farc em 2017, o ELN ensaia uma nova solução negociada para o conflito após cinco tentativas fracassadas com governos anteriores.

As partes retomaram em novembro o processo de paz que havia sido suspenso no governo anterior.

O primeiro ciclo de diálogo terminou em 12 de dezembro em Caracas e será reativado no próximo ano no México em data a ser definida.

Cuba e Noruega também são patrocinadores do processo.

Armado desde 1964, o ELN conta com uma força de cerca de 2.500 combatentes e uma ampla rede de colaboradores, segundo estimativas independentes.

Embora tenha um comando central, suas frentes são autônomas no campo militar.

