Congressistas dos EUA propõem orçamento de US$ 1,7 trilhão para evitar 'shutdown'

Os legisladores dos Estados Unidos divulgaram na madrugada desta terça-feira (20) um projeto de lei orçamentária de US$ 1,7 trilhão que o Congresso espera aprovar nos próximos dias para evitar um "shutdown", ou fechamento, dos serviços do governo federal.

As Comissões de Dotações do Senado e da Câmara de Representantes divulgaram o texto da iniciativa, que cobre os gastos do governo federal até o final do ano fiscal de 2023.

O projeto de lei inclui US$ 858 bilhões em fundos de defesa, e US$ 44,9 bilhões, em assistência de emergência para a Ucrânia.

Também fornece US$ 772,5 bilhões para programas discricionários não relacionados à defesa, incluindo US$ 118,7 bilhões para a assistência médica fornecida pelo Departamento dos Assuntos de Veteranos, um aumento de 22%, assim como US$ 40,6 bilhões para ajudar as comunidades americanas afetadas por desastres naturais recentes, como furacões e inundações.

"A dor da inflação nas famílias americanas é real e está sendo sentida agora em todo governo federal", disse o presidente do Comitê de Apropriações do Senado, Patrick Leahy, em um comunicado.

"Do financiamento para programas de nutrição e assistência habitacional, aos custos de energia doméstica e acesso à faculdade, nosso projeto de lei de apropriações bicameral e bipartidário investe diretamente para aliviar a carga da inflação sobre o povo americano", acrescentou.

Na semana passada, o Congresso aprovou um projeto de lei orçamentária de curto prazo para evitar a paralisação dos serviços federais e dar aos democratas e republicanos um pouco mais de tempo para chegarem a um acordo antes do prazo de 23 de dezembro.

