Comunicado do Business Wire :Webhelp

A Webhelp, importante atuante mundial em BPO de experiência do cliente, anunciou que, neste ano, alcançou seu crescimento global mais alto desde sua criação, com operações agora em mais de 60 países e com cerca de 125.000 colaboradores mundialmente. Também recebeu mais de 50 prêmios do setor neste ano, foi reconhecida como líder no Quadrante Mágico do Gartner em BPO de Atendimento ao Cliente e obteve as melhores classificações em Experiência do Cliente globalmente pelo Analyst Everest Group.

Ao longo do ano, a Webhelp expandiu para 24 novos locais e seis novos países - Tailândia, Bósnia Herzegovina, Gana, Israel, Macedônia do Norte e China -, com ainda mais 18 novas inaugurações em locais existentes nos Estados Unidos, América Latina, Ásia-Pacífico, e Europa, Oriente Médio e África. A Webhelp também teve um forte crescimento de clientes em 2022, integrando mais de 240 novos clientes de logo em todo o mundo e dando as boas-vindas a mais de 25.000 agentes de mudança à empresa. Alinhada com a maior demanda, a Webhelp continuou apoiando o trabalho híbrido e remoto através da sua proposição "Webhelp Anywhere", proporcionando flexibilidade e escalabilidade máxima aos clientes e satisfazendo as emergentes preferências de trabalho dos funcionários.

"Crescimento é um trabalho em equipe, e cada um dos nossos colaboradores desempenhou um papel nesse ano extraordinário para a Webhelp. Nos orgulhamos do trabalho estelar que nossos agentes de mudança fazem em nome dos nossos clientes e esperamos continuar essa tendência em 2023, investindo mais em tecnologia e pessoas, para continuar proporcionando as melhoressoluções possíveis aos nossos clientes e aos clientes deles",afirmou Olivier Duha, CEO e cofundador da Webhelp.

A Webhelp concluiu com sucesso várias aquisições notáveis e investimentos estratégicos, incluindo a aquisição do Grupo Services na região LATAM, principal fornecedor brasileiro de Experiência do Cliente com ativação digital. Na região EMEA, a Webhelp também uniu forças com a Uitblinqers para fortalecer sua posição no mercado holandês e fazer investimentos adicionais com a Gobeyond Partners, com a criação de uma prática de nudge: uma unidade estratégica que aproveita a economia comportamental para ajudar as organizações a obterem os melhores resultados possíveis ao influenciar o comportamento do consumidor.

"Nos últimos anos, aprendemos que conexão e humanidade são mais importantes do que nunca. Estou incrivelmente orgulhoso de estar no comando de uma empresa em rápido crescimento, que está abrindo caminho em Experiência do Cliente centrada em seres humanos e ativada por tecnologia",continuou Olivier Duha.

A Webhelp também está focando em fortalecer suas práticas de sustentabilidade e governança ambiental e social (ESG, environmental and social governance). Do seu quadro de pessoal, 12% foi contratado através de um programa de prospecção de impacto e vencedor de prêmio, que inclui a contratação de jovens desprovidos, iniciativas de reintegração para ajudar detentas a conseguir trabalho e um ecossistema que apoia a empregabilidade de imigrantes e refugiados. Neste ano, a Webhelp também formou uma parceria com a SGS, principal empresa de certificação, em uma iniciativa a longo prazo para assegurar a saúde e bem-estar na linha de frente.

A estratégia de crescimento da Webhelp apoia o desejo da empresa de servir como um parceiro estratégico blue ocean, aproveitando a combinação de ter alcance global e expertise hiperlocal para revelar novos valores aos clientes. As soluções e os serviços da Webhelp foram projetados para serem relevantes e valiosos tanto para os clientes nativos digitais e negócios buscando transformar experiência do cliente e gerar valor estratégico e diferenciação a partir disso.

Em 2023, a Webhelp continuará seu crescimento estratégico, expandindo ainda mais para importantes localizações novas e atuais internacionalmente, incluindo as regiões APAC, EMEA e Américas, bem como investindo em pessoas, tecnologia e inovação.

Sobre a Webhelp

A Webhelp projeta, entrega e otimiza experiências humanas inesquecíveis para o mundo digital de hoje - criando jornadas de clientes que mudam o jogo. Das vendas ao atendimento, da moderação de conteúdo ao gerenciamento de crédito, a Webhelp é um parceiro de ponta a ponta em todas as jornadas do cliente B2C e B2B. Seus mais de 110.000 funcionários fervorosos em mais de 60 países fazem a diferença para as marcas mais empolgantes do mundo. A Webhelp é atualmente propriedade de sua administração e da Groupe Bruxelles Lambert (Euronext: GBLB), uma importante holding global de investimentos, desde novembro de 2019. Para obter mais informações sobre a Webhelp, acesse Webhelp.com.

