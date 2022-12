Comunicado do Business Wire :Prasad Corp

A Prasad Corp, líder mundial em preservação, digitalização e restauração de filmes, formou uma parceria estratégica com a Cube-Tec International (Alemanha) e representará de forma exclusiva a tecnologia QUADRIGA INSPECTIONscan.one da Cube-Tec em alguns dos principais e maiores mercados de arquivamento do mundo, incluindo América do Norte e Índia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221219005321/pt/

A Cube-Tec desenvolve soluções integradas para grandes arquivos de mídia e é pioneira em fluxos de trabalho de meios de controle de qualidade para Filmes e Vídeos. A QUADRIGA INSPECTIONscan.one permite a proteção sustentável de grandes coleções de filmes. Ela oferece a possibilidade de digitalizar o material fílmico em seu estado original em qualidade mezanino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Prasad continuará consultando, aconselhando e fornecendo aos arquivos globais suas soluções de preservação de espectro completo, que são uma combinação única de tecnologia e serviços, permitindo assim que os arquivos sejam preservados para a posterioridade (#preserve4posterity).

"À medida que os mercados retornam à normalidade, os arquivos globais procuram cada vez mais soluções de arquivamento inteligentes impulsionadas pelas tecnologias mais recentes para conservar seus ativos valiosos. Estou muito animado com esta parceria estratégica com a Cube-Tec, que acredito será um grande valor agregado para nossos clientes de arquivos, proprietários de conteúdo, agregadores de conteúdo e similares, no mundo todo", disse Saiprasad, diretor da Prasad Corp.

"Fornecer gêmeos digitais para coleções completas de filmes sem o trabalho de preparação que consome muito tempo é uma tecnologia inovadora. Combinado com a automação da inspeção e da elaboração de relatórios dos filmes que requerem muita mão-de-obra, os usuários da INSPECTIONscan podem tomar decisões de preservação baseadas em fatos para cada rolo de filme com o mínimo de esforço. A parceria estratégica com a Prasad permitirá que mais arquivos se beneficiem rapidamente dessa nova tecnologia", afirmou Jörg Houpert, chefe de tecnologia da Cube-Tec International.

Sobre a Prasad Corp:

A Prasad Corp oferece uma linha abrangente de serviços de preservação, digitalização e restauração no mundo todo. Como orgulhosa proprietária da Digital Film Technology GmbH, fabricante de scanners de filmes cinematográficos, a Prasad está posicionada de maneira única para oferecer serviços de conservação convenientes, estratégicos e saudáveis a seus clientes, tanto no local quanto à distância.

Para mais informações, acesse www.prasadcorp.com

Sobre a Cube-Tec International:

A Cube-Tec International desenvolve soluções integradas para grandes arquivos de mídia. Como pioneira no controle de qualidade de fluxos de trabalho de mídia, a empresa se concentra em padrões abertos e automação ágil de processos. A Cube-Tec se beneficia de uma grande experiência com projetos de digitalização de mídia em grande escala.

Para mais informações, acesse https://www.cube-tec.com/en

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221219005321/pt/

Contato

Prasad: Prasad Corporation Ravindran Viswanathan GM - Marketing ravindran.v@prasadcorp.com

Cube-Tec International: Tom Lorenz Managing Partner tom.lorenz@cube-tec.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags