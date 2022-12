Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Power Americas, Inc.

Origis Energy, um dos maiores desenvolvedores de armazenamento de energia e energia solar da América, contratou a Mitsubishi Power Americas para entregar três projetos de sistema de armazenamento de energia em bateria (BESS) em escala de concessionárias, totalizando 150 / 600 MWh. Os projetos serão co-localizados com três instalações solares fotovoltaicas da Origis Energy no sudeste dos EUA para reduzir a redução do excesso de geração solar, o que irá permitir maior eficiência e maior capacidade das instalações.

Rendering of representative solar plus storage project, including solar energy and battery energy storage system clean energy solutions. (Credits: Origis Energy and Mitsubishi Power)

A Origis irá usar a solução de armazenamento da Mitsubishi Power Emerald para os três projetos, entrando sucessivamente online nos próximos dois anos. A Origis foi pioneira em energia solar em grande escala no Sudeste, trabalhando com as principais concessionárias, municípios e cooperativas elétricas para implantar mais de 1,5 GW de projetos operacionais e contratados na região. O total da empresa nos EUA para projetos solares bem como BESS operacionais e contratados é superior a 4 GWs. O armazenamento de energia permite que a Origis adicione serviços de rede à geração de energia renovável. Como consequência, a Origis tem 2,3 GWh de projetos BESS contratados ou em negociação com 13,7 GWh em desenvolvimento.

"O armazenamento de energia gerada de modo renovável é um ativo de rede cada vez mais importante", disse Kenneth Kim, Vice-Presidente de Planejamento de Engenharia e Estratégia da Origis Energy. "Ao adicionar a solução BESS a estas instalações, aumentamos o valor do ativo, ao adicionar soluções de rede aperfeiçoadas para energia solar limpa e rentável. Agradecemos à Mitsubishi Power por sua cooperação nestes projetos, criando benefícios a longo prazo a nossos clientes."

Os projetos BESS irão empregar o Controlador Integrado de Plantas Emerald da Mitsubishi Power - um Sistema de Gestão de Energia (EMS) e um sistema de Controle de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA) - que instrui o BESS quando carregar e implantar, monitorando o status, enviando alarmes e alertas e permitindo armazenamento de dados a longo prazo.

"A tecnologia de solução de armazenamento Emerald que estamos entregando à Origis segue a rigorosa política dos Processos de Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Segurança NERC CIP e IEC 62443 e processos alinhados às melhores práticas do setor", disse Alejandro Schnakofsky, Vice-Presidente de Estratégia Global e Soluções de Armazenamento de Energia da Mitsubishi Power nas Américas. "É imperativo em tudo o que fazemos para proteger sistemas e operadores de energia com o nível mais alto possível de segurança cibernética."

A Mitsubishi Power tem mais de 2,5 GWh de projetos BESS em escala de concessionárias em vários estágios de implantação a nível mundial que aumentam a renovação da eficiência, capacidade e flexibilidade.

Sobre a Origis Energy

A Origis Energy está trazendo soluções de armazenamento de energia e energia solar limpas e rentáveis ao alcance de clientes de concessionárias, comerciais e industriais, bem como do setor público. A equipe da Origis trabalhou para garantir que os interesses de todas as partes interessadas sejam respeitados em 170 projetos em todo o mundo, totalizando mais de 5 GW até o momento de capacidade desenvolvida de armazenamento de energia e solar. Com sede em Miami, FL, a Origis Energy oferece excelência em desenvolvimento, financiamento, engenharia, aquisição e construção (EPC) de armazenamento solar e de energia e operações, manutenção e gestão de ativos para investidores e consumidores de energia limpa nos EUA. Acesse www.OrigisEnergy.com.

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 2.300 especialistas e profissionais em geração de energia, armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários visam capacitar clientes para combater a mudança climática de modo acessível e confiável, ao mesmo tempo em que promovem a prosperidade humana nas Américas do Norte, Central e do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem turbinas a gás, vapor e aeroderivadas; trens de potência e ilhas de força; sistemas geotérmicos; desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos; controles ambientais; e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio ecológico, sistemas de armazenamento de energia em bateria e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que usam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das principais fabricantes mundiais de maquinário pesado, com empresas de engenharia e fabricação abrangendo energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para mais informação, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Contato

Glenna Wiseman Origis Energy +1 408-478-2570 Glenna.Wiseman@OrigisEnergy.com

Christa Reichhardt Mitsubishi Power +1 407-484-5599 Christa.Reichhardt@amermhi.com

