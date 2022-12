Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics, LLC

A Lineage Logistics, LLC e/ou suas entidades afiliadas ("Lineage" ou a "Empresa"), a maior e mais inovadora fornecedora mundial de soluções de logística e fundo de investimento imobiliário (Real Estate Investment Fund, REIT) industrial de temperatura controlada, anunciou hoje que arrecadou mais de US$ 700 milhões em capital de parcerias estratégicas novas e existentes.

"Nosso último aumento de capital mostra a confiança que nossos investidores têm no modelo de negócios da Lineage e nossa capacidade demonstrada de atender à demanda global diante dos obstáculos macroeconômicos, pressões inflacionárias e volatilidade dos mercados de capitais", disse Greg Lehmkuhl, presidente e CEO da Lineage. "Acreditamos que temos uma responsabilidade especialmente importante de continuar investindo em novas capacidades de armazenamento em locais críticos, não apenas para ajudar a reduzir o desperdício e o congestionamento na cadeia global de abastecimento de alimentos, mas também para ajudar nossos clientes a crescer."

O novo capital apoiará a conclusão de um pipeline internacional de mais de 20 projetos greenfield e de expansão em voo, totalizando mais de US$ 1,25 bilhão, bem como dois novos projetos de superhubs totalmente automatizados nos EUA - nos principais mercados de distribuição do sul da Califórnia e do nordeste. No total, esses projetos representam mais de 700 mil novas posições de paletes e um aumento de 7% na capacidade mundial da Lineage. Há projetos adicionais em andamento para ajudar a apoiar a crescente personalização das cadeias de suprimentos de produtores e varejistas e criar capacidade em mercados domésticos e internacionais congestionados.

"Além da nova construção, esta última rodada de financiamento promoverá nossos investimentos globais em capacidade solar com um plano de aumentar nossas instalações solares locais em mais de 50% no próximo ano", afirmou Adam Forste, copresidente executivo da Lineage e cofundador e sócio-gerente da Bay Grove, que fundou e administra a Lineage Logistics. "Temos estado e continuamos profundamente comprometidos com a descarbonização em toda a plataforma da Lineage e seguiremos investindo em iniciativas convencionais e não convencionais para reduzir nosso consumo de recursos, especialmente à luz da recente volatilidade nos mercados globais de energia."

O aumento de capital segue a última rodada de financiamento da Lineage de US$ 1,7 bilhão, anunciada em janeiro de 2022. O financiamento mais recente eleva o patrimônio total arrecadado desde janeiro de 2020 para US$ 6,7 bilhões.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage Logistics é a maior e mais inovadora provedora de soluções de logística e REITs industriais com controle de temperatura do mundo. A empresa possui uma rede global de mais de 400 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 2 bilhões de pés cúbicos de capacidade, distribuída por 20 países na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. A experiência da Lineage em soluções logísticas completas, sua incomparável rede imobiliária e seu uso de tecnologia se combinam para aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, reduzir o impacto ambiental, minimizar o desperdício da cadeia de abastecimento e, o mais importante, como Parceira Visionária da Feeding America, ajudar a alimentar o mundo. Em reconhecimento às principais inovações e iniciativas de sustentabilidade da empresa, a Lineage foi a empresa mais bem gerenciada dos EUA em 2022, terceira na lista CNBC Disruptor 50 de 2022, 17ª na lista CNBC Disruptor 50 de 2021, a empresa número 1 em Ciência de Dados e 23º no geral na lista de 2019 da Fast Company das Empresas Mais Inovadoras do Mundo, além de ser incluída na lista Change The World da Fortune em 2020. (www.lineagelogistics.com)

Sobre a Bay Grove

A Bay Grove é uma importante empresa de investimentos dedicada a formar parcerias com fortes equipes de gerenciamento para investir e criar investimentos em plataformas a longo prazo. Desde 2008, a Bay Grove construiu a Lineage Logistics por meio de aquisições e investimentos realizados em parceria com empreendedores, clientes e funcionários. A empresa tem profunda experiência na indústria de armazenagem e logística e também busca fazer investimentos em outros setores atraentes. A Bay Grove está sediada em San Francisco (EUA). (www.bay-grove.com)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221220005237/pt/

Contato

Lineage Logistics Christina Wiese 734-608-1855 cwiese@lineagelogistics.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

