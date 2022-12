Comunicado do Business Wire :FarEye

A FarEye anunciou hoje a sua inclusão no relatório "Guia de mercado para soluções de tecnologia de última milha de entrega (distribuição para o endereço final)"1 do Gartner como um dos dezoito fornecedores representativos.

De acordo com a Gartner, "... Em termos de operações de transporte, o tamanho do mercado global de última milha de entrega foi avaliado em US$ 40,5 bilhões em 2021 e estima-se que deve gerar US$ 123,7 bilhões em 2030. Projeta-se que o mercado deve crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 13,21% durante o período previsto (de 2022 a 2030), com a região Ásia-Pacífico, que é líder em participação de mercado, respondendo por 64% do total de gastos em comércio eletrônico em 2021. A América do Norte e a Europa vem logo depois da região Ásia/Pacífico em participação de mercado. Entretanto, em termos de demandas de software, os Estados Unidos são o principal mercado para o software de última milha de entrega."

"Temos simplificado a última milha de entrega para centenas de empresas do mundo inteiro por quase uma década. Acreditamos que com o nosso reconhecimento no primeiro Guia de Mercado que cobre a tecnologia de última milha de entrega é uma validação adicional de nosso foco estratégico na distribuição para o endereço final", disse Kushal Nahata, diretor executivo (CEO) e cofundador da FarEye. "Hoje, mais do que nunca, uma experiência de última milha de entrega eficiente e centrada no consumidor é fundamental para ocorra a fidelidade à marca e para transformar a experiência de entrega em uma vantagem competitiva."

Os produtos da FarEye são orientados para áreas essenciais na jornada de última milha de entrega ou distribuição para o endereço final - envio, rastreamento, rota, execução e experiência. Os produtos da FarEye são sustentados pela plataforma FarEye, uma plataforma de logística de entrega com pouco código/nenhum código completa que combina orquestração, visibilidade em tempo real, experiências do cliente de marcas e gerenciamento de processos de negócios para garantir que as entregas ocorram pontualmente e com precisão, desde o pedido até a porta. As empresas nos segmentos de comércio eletrônico e varejo, grande e volumoso, transporte e logística confiam na FarEye para aumentar a eficiência operacional na última milha e criar experiências superiores de entrega para o cliente.

"A última milha de entrega emergiu como um aspecto essencial da experiência do consumidor", disse Al Contreras, gerente de Inovação do Cliente, Gordon Food Service. "Temos trabalhado com a FarEye em uma estratégia de última milha omnicanal para oferecer aos nossos clientes mais opções de entrega, como entrega no mesmo dia, a opção de escolher seus horários de entrega, assim como atualizações em tempo real sobre o status de seus pedidos com precisão, o que levou a uma maior satisfação e repetição de compras."

Sobre a FarEye

A plataforma de Gerenciamento de Entrega da FarEye transforma as entregas em uma vantagem competitiva. Empresas de varejo, comércio eletrônico e logística de terceiros utilizam a combinação exclusiva da FarEye de orquestração, visibilidade em tempo real e experiências de clientes de marcas para simplificar a complexa logística da etapa final de entrega. A plataforma da FarEye possibilita que as empresas aumentem a fidelidade e a satisfação do consumidor, reduzam custos e melhorem a eficiência operacional. A FarEye tem mais de 150 clientes em 30 países e cinco escritórios no mundo todo. FarEye, a primeira escolha para a última milha.

