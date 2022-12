Comunicado do Business Wire :Dole plc

A Dole plc (NYSE: DOLE) anunciou hoje o lançamento de seu primeiro relatório de sustentabilidade desde a fusão de 2021 da Total Produce plc e da Dole Food Company. Com base em suas conquistas históricas, este relatório define a estrutura de sustentabilidade atualizada da organização e oferece um novo conjunto de metas ambientais, sociais e de governança (ESG) até 2030.

O Dole Way, a estrutura de sustentabilidade da Dole, se concentra em uma governança robusta e em três pilares principais: pela Natureza, pelas Pessoas e pela Alimentação, abrangendo questões ambientais, éticas, sociais e nutricionais. Estes três pilares incorporam áreas-chave identificadas como sendo as mais relevantes para o impacto das operações de nossos negócios.

-- Pela Natureza: Ao se comprometer com a Iniciativa Alvo Baseada na Ciência, a Dole plc coloca a ação climática na vanguarda de suas prioridades, junto com a gestão de água, biodiversidade, gestão de resíduos bem como redução e inovação de embalagens.

-- Pelas Pessoas: Ao empregar diretamente 38.500 pessoas em todo o mundo e fazer parceria com produtores terceirizados em todo o mundo, a Dole está comprometida em ser uma empregadora preferencial, dando suporte às comunidades locais e protegendo os direitos humanos em suas cadeias de fornecimento.

-- Pela Alimentação: A Dole está comprometida em promover nutrição saudável e melhorar o acesso a produtos frescos mediante parcerias e doações.

"A Dole alcançou posições de liderança de mercado em uma ampla gama de segmentos de frutas e vegetais frescos, ao incorporar a sustentabilidade em seus modelos de crescimento", afirmou Rory Byrne, Diretor Executivo da Dole plc. "Como nosso clima está mudando, visamos identificar os riscos relacionados, nos adaptando aos efeitos em nossas operações e minimizando nossos próprios impactos. Também reconhecemos e apreciamos o papel especial que podemos desempenhar para melhorar a vida das pessoas e a contribuição que a Dole pode fazer para promover boa saúde e bem-estar."

O relatório também define as bases para promover práticas agrícolas regenerativas nas próprias operações da Dole, bem como em fazendas associadas que irão respaldar as ambiciosas metas climáticas da empresa.

Os destaques do relatório incluem a Dole plc com:

-- Primeira coleta mundial de pegada de carbono, incluindo medição e gestão de emissões de escopos 1, 2 e 3, resultando em uma redução de 4% nas emissões de escopos 1 e 2 (2021 sobre 2020).

-- Investimento em energia renovável com duas turbinas eólicas de 2,8 MW na Dole Fresh Vegetables em Soledad, Califórnia, e instalação de um novo sistema de painéis solares em Belfast, Irlanda, com capacidade de 120 kWp.

-- Reconhecimento da Câmara de Comércio Americano-Costarriquenho (AmCham) da afiliada da Dole, Standard Fruit Company de Costa Rica S.A., por seu projeto inovador "De la Mano con Dole". O projeto impacta positivamente o desenvolvimento social dos funcionários e suas famílias através da metodologia Business Multidimensional Poverty Index (BMPI), que mede a pobreza além da renda per capita, a fim de incluir acesso à saúde, educação, moradia, trabalho, proteção social e 16 outros indicadores-chave.

Xavier Roussel, Diretor de Marketing e Sustentabilidade da Dole plc, afirmou: "Embora os produtos frescos tenham uma pegada ambiental baixa quando comparado com outras fontes de alimentos, ainda há muito a fazer para diminuir ainda mais nossos impactos e nos adaptar aos efeitos das mudanças climáticas. Estamos enfrentando estes desafios a longo prazo com parcerias semelhantes ao longo da cadeia de fornecimento. Nosso modelo de negócios verticalmente integrado nos permite pesquisar muito em nossas próprias operações antes de expandir para nossos agricultores associados, o que é essencial para liderar transformações no setor."

Acrescentando: "Cuidar de nossos recursos mais importantes: nosso pessoal, a natureza ao nosso redor e o alimento que entregamos ao mundo é nossa forma de contribuir com a sociedade e nos preparar para o sucesso contínuo."

Para ver o relatório completo de Responsabilidade Corporativa e Sustentabilidade de 2022 da Dole plc, clique aqui ou acesse www.doleplc.com.

Sobre a Dole plc

Líder mundial em produtos frescos, a Dole Plc cultiva, comercializa e distribui uma ampla variedade de frutas e vegetais frescos adquiridos localmente e de todo o mundo. Dedicados e apaixonados por superar os requisitos de nossos clientes em mais de 75 países, nossa meta é tornar o mundo um lugar mais saudável e sustentável. Para mais informação, acesse www.doleplc.com

Contato

Contato de Mídia: William Goldfield william.goldfield@dole.com 818-874-4647 Contato com Investidores: James O'Regan, Chefe de Relações com Investidores na Dole plc investors@doleplc.com +353 1 887 2794

