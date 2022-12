Comunicado do Business Wire :Dahua Technology

Com o avanço da tecnologia a um novo patamar, os campos de aplicação dos equipamentos de segurança ampliaram muito. A Dahua Technology, provedora líder mundial de serviços e soluções AIoT vídeocêntricos, apoia ativamente o desenvolvimento sustentável das pessoas e da natureza através de tecnologia para boas iniciativas, e constantemente gera impacto positivo nas comunidades onde atua.

Defensora de um mundo melhor para cada criança e suas famílias, a Dahua apoia, com muito orgulho, a Starlight Children's Foundation, organização australiana sem fins lucrativos que oferece serviços vitais para crianças doentes e hospitalizadas. A Dahua já fez uma doação direta e criou um programa que permite que funcionários, clientes e parceiros da empresa façam doações que serão igualadas a cada dólar pela Dahua Austrália.

A Dahua também acredita na importância de instituições educacionais e sociais e como elas podem contribuir para melhorar a sociedade. A Dahua Ibéria doou um quadro branco inteligente e interativo da DeepHub ao Centro de Educación Especial Los Álamos, escola de educação especial localizada em Madri, para melhorar e oferecer o suporte necessário aos alunos com deficiências intelectuais. Enquanto isso, a Dahua Reino Unido e Irlanda doou soluções e produtos modernos de monitoramento para a Royal National Lifeboat Institution (RNLI) e ao Belfast Metropolitan College a fim de equipá-los com a mais recente tecnologia e otimizar suas operações de monitoramento à medida que eles continuam servindo suas comunidades.

Além de doações beneficentes, a Dahua também está ativamente engajada na proteção e investigação concernente à ecologia e biodiversidade. A empresa doou 15 dispositivos inteligentes a diferentes bases de pesquisa científica na região Antártica, fornecendo imagens claras da flora e da fauna para mais estudos, e abrindo caminho para o desenvolvimento sustentável do "continente branco". Os projetos de preservação ambiental no lago Dongting, no rio Yangtze e em Rizhao (China) demonstram consideravelmente como as soluções inteligentes de monitoramento podem ajudar a frear as atividades ilegais e proteger várias espécies que habitam esses santuários protegidos.

Além disso, a Dahua também trabalha com várias estratégias de sustentabilidade para ajudar a alcançar neutralidade de carbono, incluindo a redução de poluição plástica e de descarte de resíduos através de embalagens sem plástico. Ao mesmo tempo, a Dahua capacita a transformação digital inteligente dos empreendimentos por meio de inovação tecnológica, e se dedica à criação de um mundo lindo com baixo carbono junto de seus parceiros.

A Dahua Technology continuará apoiando organizações ao redor do mundo que ajudam as pessoas em necessidade e utilizam tecnologias de inteligência digital para contribuir para uma sociedade mais segura e um modo de vida mais inteligente.

