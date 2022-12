Chile começa a operar primeira usina de produção de gasolina sintética

Os primeiros litros de uma gasolina sintética obtida com a combinação de hidrogênio verde com dióxido de carbono capturado da atmosfera foram produzidos nesta terça-feira (20), no Chile, em uma usina única do tipo, segundo as autoridades do país.

"Isto é um evento histórico. Aqui se produz combustível neutro em carbono. [...] Não existe outra usina no mundo que seja capaz de fazer esta produção hoje", disse o ministro da Economia do Chile, Nicolás Grau.

Na cerimônia de inauguração da primeira usina de "e-combustível" a base de hidrogênio, também participaram o ministro de Energia do Chile, Diego Pardow, e executivos das empresas HIF Global, Porsche, Enel Green Power e Siemens Energy.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como parte da demonstração, que aconteceu na cidade de Punta Arenas, no extremo sul do país, um automóvel Porsche 911 Carrera foi abastecido com o combustível sintético.

"É uma usina que, a partir do vento, a partir da água, a partir da captura de carbono, vai produzir combustível no final, um combustível que é totalmente neutro em carbono. Estamos muito orgulhosos da liderança do Chile nesta matéria", acrescentou Grau.

"Estamos inaugurando o nascimento de uma indústria; de um ecossistema que nos levará ao século 22", afirmou, por sua vez, César Norton, presidente da empresa proprietária da usina, HIF Global, que é de origem chilena e desenvolveu o projeto.

De acordo com a companhia, os e-combustíveis são uma solução para as mudanças climáticas. "Permitem substituir os combustíveis fósseis sem necessidade de modificar os motores existentes e os sistemas de armazenamento e distribuição atuais", diz um comunicado da HIF.

Este "e-combustível" é o resultado de uma mistura de hidrogênio verde e dióxido de carbono (CO2). O primeiro é obtido da água por meio de um processo de eletrólise (que separa o hidrogênio do oxigênio) e que, neste caso, utiliza eletricidade de origem eólica, graças aos fortes ventos da Patagônia chilena. Já o CO2 é capturado do ambiente por meio de um processo de filtragem.

A combinação de ambos, mediante um processo de síntese, gera metanol, do qual se obtém a gasolina que pode ser usada em qualquer veículo.

As obras principais da usina começaram em setembro de 2021 e é esperado que as operações comerciais de e-combustíveis comecem em março de 2023.

A aposta da HIF é ter, no espaço de uma década, seis usinas em todo o mundo, abastecer 5 milhões de carros e retirar 12 milhões de toneladas de CO2 por ano da atmosfera.

ps/pa/dga/rpr/ic

Tags