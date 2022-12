Cerca de 100.000 funcionários do setor digital da Rússia deixaram o país

As autoridades russas anunciaram nesta terça-feira (20) que cerca de 100.000 trabalhadores do setor de Tecnologia da Informação do país emigraram neste ano. O número corresponde a 10% do total de profissionais deste setor digital.

"Até 10% dos funcionários de empresas de tecnologia da informação deixaram o país e não voltaram. No total, cerca de 100.000 especialistas (do setor) estão no exterior", disse o ministro do Desenvolvimento Digital, Maksut Shadayev, citado por agências de notícias russas.

Entretanto, 80% dos que saíram ainda prestam serviço para empresas russas por conta da compatibilidade deste tipo de emprego com o trabalho remoto, acrescentou o ministro.

Muitos dos que deixaram a Rússia se mudaram para Turquia, Geórgia, Armênia, Emirados Árabes Unidos, ou Ásia Central, onde podem trabalhar e receber seu salário.

O ministro não mencionou as causas do fenômeno, mas muitos trabalhadores do setor digital deixaram a Rússia desde o início da ofensiva de Moscou contra a Ucrânia, no final de fevereiro.

Nas primeiras semanas do conflito, houve uma primeira onda de partidas da Rússia. Uma segunda aconteceu no outono (primavera no Brasil), depois que o Kremlin anunciou que iria mobilizar centenas de russos que já estivessem na idade para combate.

Para evitar que a situação se agrave, Shadayev recomendou na terça-feira que não sejam impostas "restrições rígidas" ao trabalho remoto para funcionários do setor digital, pois isso poderia "pressioná-los a procurar trabalho em empresas estrangeiras".

