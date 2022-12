Bruxelas aprova a nacionalização do grupo de gás Uniper pela Alemanha

A Comissão Europeia aprovou neste terça-feira (20), com condições, a nacionalização da gigante alemã do gás Uniper, à beira da falência após a invasão russa da Ucrânia, que a privou de abastecimento.

A falta de suprimentos russos deixou a Uniper fadada à falência, levando a Alemanha a anunciar que iria nacionalizar a empresa temendo as consequências de sua queda para a maior economia da Europa.

Os acionistas apoiaram o acordo "por ampla maioria" em votação em assembleia geral extraordinária, informou a Uniper em comunicado.

A votação foi vista como uma formalidade depois que o acionista majoritário, a empresa estatal finlandesa de energia Fortum, acatou a proposta em setembro.

Antes da votação desta segunda-feira, o CEO da empresa, Klaus-Dieter Maubach, declarou que "com a estabilização da empresa, o governo federal reconhece o papel central que a Uniper desempenha na segurança do abastecimento na Alemanha e na Europa".

Na segunda-feira, o governo alemão e a Uniper concluíram um acordo sobre o pacote de resgate.

Berlim havia inicialmente concordado com uma injeção de dinheiro de 8,5 bilhões de euros para a Uniper. No entanto, a empresa, altamente endividada, afirmou no mês passado que o governo alemão precisaria desembolsar mais 25 bilhões de euros.

Paralelamente, a Comissão também deu luz verde, nesta terça-feira, à nacionalização da subsidiária alemã da gigante russa do gás Gazprom, rebatizada de SEFE, para salvar este fornecedor de gás da falência.

