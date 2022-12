Biden visitará México em janeiro para cúpula de líderes da América do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai visitar o México em janeiro, anunciou nesta terça-feira (20) a Casa Branca, que procura estreitar os laços com o país vizinho, em especial no contexto da crise migratória.

Biden participará da Cúpula de Líderes da América do Norte entre 9 e 10 de janeiro. Se reunirá com o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador e o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, a jornalistas.

Os três, segundo Kirby, vão discutir clima, competitividade econômica e migração, entre outros assuntos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Trudeau confirmou sua presença na reunião, popularmente conhecida como "Cúpula dos Três Amigos".

Em junho, López Obrador não compareceu à Cúpula das Américas em Los Angeles sob o argumento de que Cuba, Venezuela e Nicarágua não haviam sido convidados.

Com interesses comerciais, imigração e combate ao narcotráfico em pauta na relação bilateral, Biden e López Obrador se encontraram pessoalmente em Washington em julho, e conversaram por telefone em outubro.

Tanto Washington quanto a Cidade do México buscam uma parceria estreita, sobretudo em segurança e migração, enquanto o governo Biden luta para implementar uma estratégia duradoura para gerenciar o implacável fluxo de migrantes através de sua fronteira com o México.

pmh/tjj/ad/yow/ic/rpr

Tags