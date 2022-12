Banco Mundial aprova novo pacote de ajuda à Ucrânia

O Banco Mundial anunciou, nesta terça-feira (20), que aprovou um novo pacote de ajuda à Ucrânia, no valor de 610 milhões de dólares, a fim de suprir serviços essenciais e apoiar a saúde enquanto a guerra persistir.

A ajuda é anunciada no momento em que a invasão russa "continua causando devastação, com consequências econômicas e humanitárias", em setores como os de saúde, infraestrutura energética e transporte, destacou o presidente do Banco Mundial, David Malpass.

Entre os novos recursos, 500 milhões de dólares chegarão à Ucrânia por meio de um empréstimo ao governo para conceder benefícios a famílias e à população infantil, honrar o salário de funcionários públicos e pagar os serviços públicos. O restante da ajuda irá para o setor primário de saúde e atenderá à demanda crescente de atendimento ligado à saúde mental e reabilitação devido à guerra, entre outras necessidades, acrescentou o banco.

Desde a invasão russa, o credor, com sede em Washington, mobilizou US$ 18 bilhões em financiamento de emergência para ajudar os ucranianos, US$ 15 bilhões dos quais já foram desembolsados, segundo a instituição.

