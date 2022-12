Banco Central do Japão ajusta política monetaria

O Banco Central do Japão ajustou nesta terça-feira seu tradicional programa de alívio monetário, uma ação inesperada que provocou a valorização do iene diante do dólar.

Após dois dias de reuniões, o banco anunciou que ajustaria a flutuação de suas taxas de juros de longo prazo para títulos a 10 anos com o objetivo de "melhorar o funcionamento do mercado".

A decisão provocou uma rápida valorização da moeda nacional: em poucos minutos, o dólar passou de 137 ienes para 133.

A Bolsa de Tóquio encerrou a sessão de terça-feira em queda de 2,46%.

Poucos analistas antecipavam a mudança do BC, que, no entanto, deixou intacto o restante de seu programa monetário ultraflexível, incluindo a meta de inflação de 2%.

O presidente da instituição, Haruhiko Kurdo, enfrenta dificuldades em sua gestão para fazer com que a terceira maior economia do mundo registre estes níveis de inflação, considerados necessários para o crescimento.

Mas este ano os preços subiram com força no país e a inflação atingiu 3,6% em outubro, índice mais elevado em quatro décadas.

O Banco Central, no entanto, considera o índice elevado algo temporário e até agora evitou mudar sua política ultraflexível, com o aumento das taxas de juros, medida adotada pela maioria dos países.

