Após campanha histórica na Copa, seleção do Marrocos é recebida com festa em Rabat

Milhares de torcedores receberam como heróis os jogadores da seleção do Marrocos nesta terça-feira, em Rabat, depois da campanha histórica da equipe na Copa do Mundo no Catar, sendo a primeira seleção de um país árabe e africano a chegar às semifinais do torneio.

Entre a multidão, pessoas de todas as idades fizeram questão de aclamar seus ídolos, que desfilaram em um ônibus vermelho desde o aeroporto até as ruas da capital marroquina.

"Vim para comemorar a bonita história do Marrocos no Mundial, mesmo com algumas decisões das arbitragens que não foram justas", disse à AFP Adam Jahah (27 anos), garçom na cidade de Meknes que viajou mais de 150 quilômetros até Rabat para "viver este dia histórico".

"Estou orgulhoso da seleção. Quem sabe? Talvez a gente ganhe a Copa da próxima vez", completou.

Os 'Leões do Atlas', que durante um mês encheram de sonhos todo o país, se prepararam depois de sua chegada para serem recebidos pelo rei Mohammed VI em "uma cerimônia de boas-vindas e de comemoração em reconhecimento à sua conquista histórica".

O Marrocos foi derrotado nas semifinais da Copa do Mundo pela França (2 a 0) e perdeu para a Croácia (2 a 1) na disputa do terceiro lugar.

Antes, a equipe surpreendeu terminando como líder de seu grupo, no qual a Bélgica foi eliminada, e passando por Espanha e Portugal nas oitavas e quartas de final, respectivamente.

A presença marroquina nas semifinais foi histórica para o futebol da África. Até agora, as representantes do continente só tinham conseguido chegar às quartas da Copa do Mundo com Camarões (1990), Senegal (2002) e Gana (2010).

