Trump 'não é apto para ocupar nenhum cargo', diz integrante do Congresso dos EUA

A negativa do ex-presidente Donald Trump para deter imediatamente a invasão do Capitólio dos Estados Unidos em 2021 mostra que ele "não é apto para ocupar nenhum cargo", disse, nesta segunda-feira (19), Liz Cheney, vice-presidente do comitê da Câmara dos Representantes que investigou o ataque.

"Ninguém que se comportou assim naquele momento pode voltar a ocupar um cargo de autoridade em nossa nação", declarou Liz Cheney, filha do ex-vice-presidente Dick Cheney. "[Trump] não é apto para ocupar nenhum cargo", enfatizou ela na reunião final do comitê.

