Talibãs paquistaneses mantêm vários oficiais reféns após tomarem delegacia de polícia

Mais de 30 talibãs paquistaneses mantêm como reféns vários policiais em uma delegacia de polícia perto da fronteira com o Afeganistão, depois de assumir o controle das instalações após serem interrogados, disseram as autoridades.

Os talibãs eram membros do Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), um grupo separado do talibã afegão, embora compartilhem sua ideologia islâmica de linha-dura.

Os membros do TTP conseguiram subjugar seus carcereiros no domingo e apreender suas armas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Detidos por suspeita de terrorismo, os talibãs exigem chegar ao Afeganistão com segurança, disse Muhammad Ali Saif, porta-voz do governo da província de Khyber Pakhtunkhwa, no domingo.

Um alto funcionário do governo em Bannu, a área de fronteira onde ocorreu o incidente, disse que os reféns ainda estavam detidos depois de uma operação fracassada para libertá-los.

"Durante o interrogatório, alguns deles apreenderam as armas dos policiais e depois fizeram todo o pessoal como refém", contou à AFP, sob condição de anonimato.

"Eles querem que forneçamos passagem segura por terra ou ar. Querem levar todos os reféns e libertá-los mais tarde na fronteira afegã ou no Afeganistão", acrescentou.

"Caso contrário, toda a responsabilidade pela situação recairá sobre o exército", alertou o TTP em comunicado, no qual também reivindicou a autoria do ataque.

Em um vídeo veiculado nas redes sociais, é possível ver um grupo armado de homens barbudos. Um deles ameaça matar todos os reféns, oito no total, entre policiais e militares.

Desde a sua criação em 2007, o TTP realizou inúmeros ataques sangrentos. Os ataques aumentaram novamente desde que o Talibã afegão assumiu o controle de Cabul no ano passado.

la-sjd/ecl/est/ib/sag/zm/aa

Tags