Síria diz ter interceptado mísseis israelenses perto de Damasco

A Síria afirmou, nesta segunda-feira (19), que sua defesa antiaérea interceptou mísseis israelenses na região da capital, Damasco.

"Nossa defesa antiaérea interceptou um ataque com mísseis do agressor israelense perto de Damasco", anunciou a agência oficial síria Sana.

Os ataques estavam voltados contra uma área próxima do aeroporto de Damasco, onde existe a presença de grupos armados apoiados pelo Irã e combatentes do Hezbollah libanês, indicou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), uma organização com sede no Reino Unido.

Desde o início da guerra civil na Síria em 2011, Israel realizou centenas de ataques aéreos em seu território contra posições do exército sírio, das forças pró-Irã e do Hezbollah libanês.

Israel quase nunca se pronuncia sobre os seus ataques contra a Síria, mas insiste em que não permitirá que o Irã amplie sua influência na república árabe.

