Rei da Noruega volta a ser hospitalizado por infecção

O rei Harald V da Noruega, de 85 anos, foi hospitalizado novamente devido a uma infecção, anunciou o Palácio Real nesta segunda-feira (19).

O soberano, que está no trono há 32 anos, foi internado no hospital nacional de Oslo para um tratamento com antibióticos por via intravenosa e deve permanecer hospitalizado "por alguns dias", informou o Palácio em comunicado.

A condição é "estável", completa a nota.

Nos últimos anos, Harald V, que tem funções eminentemente simbólicas, foi hospitalizado diversas vezes, por covid-19, para uma operação no joelho, uma cirurgia cardíaca e por problemas respiratórios e infecções.

O rei tem problemas de mobilidade e caminha com o auxílio de uma muleta.

Neto de Haakon VII, primeiro da dinastia real norueguesa, Harald V é rei desde 17 de janeiro de 1991.

