Ramaphosa é reeleito presidente de seu partido na África do Sul

O Congresso Nacional Africano (ANC), partido no poder na África do Sul, reelegeu o presidente Cyril Ramaphosa como líder e, portanto, ele continuará à frente do governo do país, anunciou a formação nesta segunda-feira (19).

Ramaphosa, de 70 anos, venceu a disputa entre os delegados do partido reunidos em um congresso em Johannesburgo. Ramaphosa obteve 2.476 votos, contra 1.897 de seu único adversário, o ex-ministro da Saúde Zweli Mkhize.

O resultado da votação abre caminho para o presidente conquistar um segundo segundo mandato, caso o ANC vença as eleições gerais de 2024.

Ramaphosa começou como favorito quando os candidatos da disputa foram anunciados no mês passado. Seu partido o salvou de um processo de impeachment na semana passada no Parlamento.

O presidente foi afetado por um escândalo nos últimos meses, após ser acusado de ter escondido maços de dinheiro no sofá de uma de suas propriedades.

Analistas também tinham a expectativa de conhecer o perfil do próximo vice-presidente. Para o cargo, o ANC escolheu Paul Mashatile, de 61 anos, natural da 'township' mais pobre de Johannesburgo. Até agora, Mashatile era o tesoureiro do partido.

