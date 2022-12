Piloto viraliza após fazer manobra simulando queda de avião para assustar esposa

O piloto Michael Young estava a bordo de uma aeronave com sua esposa e resolveu fazer uma pegadinha com ela. Enquanto a mulher dormia, ele fingiu que o avião estava caindo e simulou a ausência de gravidade durante o voo. Como resultado, Heather Young acordou assustada e gritando.

O momento foi filmado por Michael e compartilhado em suas redes sociais. Em entrevista ao New York Post, o homem revelou que ao ver a esposa dormindo, pensou que era o momento certo para fazer a brincadeira.

A brincadeira na verdade é uma manobra famosa na aviação. Michael tem costume de realizar a ação com seus filhos, porém, nunca havia feito com sua esposa, apesar de realizem viagens juntos com frequência. Confira o vídeo do momento:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Piloto finge que avião está caindo para assustar a esposa. Veja vídeo:

"Gravei o vídeo algumas semanas atrás em nosso último dia de uma viagem de aventura de sete dias para vários destinos aleatórios. Ela estava dormindo e senti que era o momento perfeito para acordá-la quando estávamos chegando perto de casa", declarou à reportagem.

A manobra feita por Michael envolve acelerar a aeronave para baixo, fato que ocasiona a sensação de gravidade zero ou "G negativo". Durante a realização da manobra, todos dentro do avião sentem como se estivessem flutuando.

O fato ocorreu no dia 29 de novembro, mas foi publicado apenas no começo de dezembro e viralizou na última semana.

Confira notícias relacionadas

Sobre o assunto Anitta apresenta hit "Envolver" no Amazon Music Live nesta sexta, 16

Felipe Titto doa R$ 300 a ambulantes em semáforo: "solidariedade"

Harry Styles tenta cantar música de Ivete Sangalo em show

Michael B. Jordan se torna proprietário de clube da Premier League

Harry Styles: calça do cantor rasga em show em SP; veja vídeo

Tags