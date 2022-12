Petróleo se recupera e fecha em alta

Os preços do petróleo se recuperaram nesta segunda-feira, sustentados pela decisão do governo americano de comprar óleo bruto para reconstituir suas reservas estratégicas, e por uma demanda que se mostra resistente.

O preço do Brent para entrega em fevereiro subiu 0,96%, fechando a 79,80 dólares, e o do WTI para janeiro, 1,21%, para 75,19 dólares.

Para Phil Flynn, do Price Futures Group, a decisão anunciada na última sexta-feira por Washington "colocou um piso" nos preços. Segundo ele, apesar do temor de desaceleração da economia, alguns indicadores mostram uma demanda ainda robusta, que sustenta as cotações do petróleo.

