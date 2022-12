Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa com a situação do conflito na Ucrânia no dia 19 de dezembro às 6h (Bras.). (135 x 161 mm) - Atualização disponível

* Canadá-polícia-minorias-criminalidade-governo: mapa de Canadá com a localização de Toronto. (45 x 32 mm) - Disponível

* Tailândia-marinha-acidente: mapa da Tailândia com a zona onde afundou um navio da marinha em 18 de dezembro, deixando muitos marinheiros desaparecidos. (45 x 75 mm) - Disponível

* Ano2022-economia-meio-ambiente-política-saúde: seleção de momentos de destaque em todo o mundo durante o ano de 2022. (210x249 mm) - Atualização disponível

* Gás-Europa-economia-meio-ambiente-saúde-política-imprensa:

1/ Importações de gás natural importado para a Europa, em milhões de toneladas por país, de janeiro de 2021 a novembro de 2022. (135 x 101 mm) - Disponível

2/ Evolução do preço do gás natural desde janeiro de 2020 na Europa e no mercado TTF da holanda, em euros por megawatt/hora. (89 x 73 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa da Europa com os gasodutos, redes de transporte e terminais de regaseificação em operação. (180x141 mm) - Disponível

* UE-EUA-internet-Meta: renda com publicidade da Meta por região, em bilhões de dólares, entre janeiro e setembro de 2022. (89x67 mm) - Disponível

* COP15-natureza-agricultura-conservação-meio-ambiente-ONU-diplomacia-política:

1/ Porcentagem de plantas ameaçadas segundo seu grupo, pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). (135 x 129 mm) - Reenvio disponível

2/ Estado de preservação das 337 espécies de cicadáceas, 67% das quais estão em perigo de extinção. (135 x 134 mm) - Reenvio disponível

3/ Índice Planeta Vivo 2022 da WWF, que mostra uma queda de 69% da população selvagem monitorada, com um detalhamento por região. (135 x 156 mm) - Atualização disponível

4/ Mapas com as zonas geográficas com espécies de mamíferos e pássaros mais ameaçados, segundo dados de 2021 da União Internacional para a Conservação da Natureza. (90 x 106 mm) - Reenvio disponível

5/ Espécies de vertebrados ameaçadas, segundo a classificação da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). (90 x 113 mm) - Reenvio disponível

6/ Espécies de animais invertebrados ameaçadas segundo a classificação da UICN. (90 x 114 mm) - Reenvio disponível

* Fbl-wc-2022-Catar:

1/ Número de gols marcados pelos jogadores na Copa do Mundo de 2022, por clube e liga de origem. (135 x 140 mm) - Disponível

2/ Comparação entre Lionel Messi e Kylian Mbappé após a final da Copa do Mundo do Catar, disputada em 18 de dezembro. (180 x 140 mm) - Atualização disponível

* Fbl-wc-2026:

1/ Mapa com as cidades que vão sedir a Copa do Mundo de futebol 2026, que será disputada entre Estados Unidos, Canadá e México. (135 x 108 mm) - Disponível

2/ Número de seleções classificados para a fase final da Copa do Mundo desde 1930 e formato previsto para a edição de 2026. (135 x 135 mm) - Disponível

*Esporte-Ano2022-economia-meio-ambiente-saúde-política-imprensa: momentos que marcaram o esporte no ano de 2022. (297 x 209 mm) - Atualização disponível

