PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ONU BIODIVERSIDADE: Acordo histórico sobre biodiversidade na COP15 de Montreal

FUTEBOL COPA: Argentina aguarda retorno da seleção campeã mundial

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Kiev atacada com drones antes da visita de Putin a Belarus

=== ONU BIODIVERSIDADE ===

MONTREAL:

Países aprovam acordo histórico sobre a biodiversidade na COP15

Quase 200 países aprovaram nesta segunda-feira (19) um acordo histórico para reverter décadas de destruição ambiental que ameaça as espécies e os ecossistemas do mundo, em uma reunião de cúpula da ONU sobre a biodiversidade.

(COP15 meio ambiente biodiversidade ONU natureza, Prev, 690 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

MONTREAL:

Principais objetivos do acordo Kunming-Montreal sobre biodiversidade

A Conferência das Nações Unidas sobre a Biodiversidade de Montreal adotou, nesta segunda-feira (19), o princípio de um "marco global para a biodiversidade", um esboço com 23 objetivos para tentar frear a destruição da natureza até 2030.

(COP15 clima diplomacia biodiversidade ambiente ONU natureza, Quadro, 690 palavras, já transmitida)

FOTOS

MONTREAL:

Reações ao acordo na COP15

A COP15 de Montreal terminou, nesta segunda-feira (19), com um histórico acordo que busca impedir a destruição da natureza e evitar uma extinção em massa.

(COP15 clima diplomacia biodiversidade ambiente ONU natureza, Quadro, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== FUTEBOL COPA ===

BUENOS AIRES:

Argentina se prepara para receber Messi e seus outros heróis campeões do mundo

O craque Lionel Messi e seus companheiros partiram com o troféu da Copa do Mundo rumo à Argentina, onde milhões de compatriotas entusiasmados os aguardam para recebê-los como heróis.

(Fbl ARG 2022 Catar WC Final torcida sociedade, Prev, 690 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

DOHA:

A consagração definitiva de Messi na imprensa internacional

A genialidade do argentino Lionel Messi e sua atuação "maradoniana" são destaques na imprensa internacional, que também elogia o "fenômeno" francês Kylian Mbappé, após a final de domingo na Copa do Mundo do Catar vencida pela seleção sul-americana.

(Fbl mídia ARG 2022 Catar, Quadro, 560 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Kiev sofre ataque de drones antes da visita de Putin a Belarus

A capital da Ucrânia foi alvo de um ataque nesta segunda-feira (19) com drones, que danificou infraestruturas "críticas" da cidade, poucas horas antes de uma reunião prevista entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu colega de Belarus, Alexander Lukashenko, em Minsk.

(Ucrânia conflito Rússia guerra violência drones energia, Prev, 630 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

KIEV:

Putin chega a Belarus para se reunir com aliado Lukashenko após ataque contra Kiev

O presidente russo, Vladimir Putin, chegou a Belarus nesta segunda-feira (19) para se encontrar com seu homólogo Alexander Lukashenko, um aliado próximo na guerra contra a Ucrânia, poucas horas depois que um ataque de drones em Kiev deixou a

(Rússia Ucrânia Belarus guerra conflito política, Prev, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

LIMA:

Peru 'recupera estradas' e violência dos protestos 'diminui'

As autoridades peruanas esperavam no domingo que os violentos protestos após a destituição do presidente Pedro Castillo começassem a diminuir, enquanto o papa Francisco pediu diálogo e o governo dos Estados Unidos reformas para proteger a democracia.

(Peru EUA política economia manifestação turismo, Prev, já transmitida)

FOTOS

WASHINGTON:

Comitê que investiga invasão ao Capitólio decide hoje sobre acusações penais contra Trump

Após uma investigação de 18 meses sobre a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos no ano passado, os legisladores da comissão de inquérito votam nesta segunda-feira (19) se recomendam acusações criminais contra o ex-presidente Donald Trump e alguns de seus colaboradores mais próximos.

(EUA política investigação violência Capitólio, Prev, 520 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, FOTOS DE ARQUIVO

WASHINGTON:

Os pontos importantes da investigação da invasão do Capitólio dos EUA

Após um ano e meio de audiências e mais de 1.000 depoimentos, o comitê que investiga a responsabilidade do ex-presidente Donald Trump no ataque de seus apoiadores no início de 2021 contra o Capitólio dos Estados Unidos apresenta suas conclusões nesta segunda-feira (19).

(EUA política investigação violência Capitólio, Quadro, 630 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

MONTREAL:

Tiroteio próximo a Toronto deixa cinco mortos

Cinco pessoas morreram e outra ficou ferida no domingo em um tiroteio nos subúrbios da cidade canadense de Toronto, informou a polícia.

(Canadá tiroteio violência, acompanhamento)

EL PASO:

Voluntários na cidade texana de El Paso recebem migrantes em suas próprias casas

Para Rosa Falcón foi "desumano" ver centenas de migrantes dormindo nas ruas da cidade americana de El Paso, Texas, em temperaturas abaixo de zero, então uma noite ela decidiu transformar sua própria casa em um abrigo para uma família. Desde então, não parou.

(EUA México migração sociedade política, Ângulo, 570 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

ESTOCOLMO:

Justiça da Suécia rejeita extradição de jornalista turco exigida por Erdogan

O Supremo Tribunal sueco rejeitou nesta segunda-feira (19) o pedido de extradição do jornalista Bülent Kenes, apresentado pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, como condição para apoiar a entrada da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

(Suécia mídia diplomacia Turquia extradição Finlândia defesa, Prev, 410 palavras, já transmitida)

FOTOS

LONDRES:

Justiça britânica considera legal projeto para expulsar migrantes para Ruanda

A Justiça do Reino Unido decidiu nesta segunda-feira (19) que o controverso plano do governo conservador de deportar demandantes de asilo para Ruanda é legal, em um momento em que o número de chegadas irregulares através do Canal da Mancha bate recordes.

(ReinoUnido GB migrantes política Ruanda sociedade, Prev, 550 palavras, já transmitida)

HAIA:

Premiê holandês pede perdão em nome do Estado pela escravidão

O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, apresentou um pedido de desculpas em nome do governo holandês por seu papel na escravidão, que ele chamou de crime contra a humanidade, durante um discurso em Haia, nesta segunda-feira (19).

(Holanda história escravidão sociedade, Prev, 600 palavras, a ser transmitida)

FOTOS

HAIA:

O império colonial da Holanda firmemente ligado à escravidão

O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, fez um discurso nesta segunda-feira (19) em Haia sobre o papel do Estado holandês nos 250 anos de escravidão e pediu desculpas. A seguir, cinco questões sobre o envolvimento do país europeu no tráfico de escravos.

(Holanda história escravidão sociedade, Quadro, 600 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

China registra primeiras mortes desde suspensão das restrições pela covid-19

A China registrou suas primeiras mortes nesta segunda-feira (19) desde que flexibilizou as rígidas medidas no âmbito de sua política de "covid zero", enquanto hospitais e crematórios de Pequim vão ficando sobrecarregados por uma onda de casos sem precedentes.

(China vírus epidemia saúde política, Prev, 510 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

BANGCOC:

Tailândia anuncia operação para resgatar 31 desaparecidos após naufrágio

A Marinha da Tailândia anunciou, nesta segunda-feira (19), uma operação de resgate de 31 pessoas que desapareceram após o naufrágio de um navio perto da costa sudeste do país.

(Tailândia acidente sociedade naufrágio, Prev, 480 palavras, já transmitida)

FOTOS

SEUL:

Coreia do Norte anuncia teste para satélite de espionagem

A Coreia do Norte anunciou nesta segunda-feira (19) um "importante teste de fase final" para o desenvolvimento de um satélite de espionagem que deve ser concluído em abril do próximo ano.

(CoreiaN CoreiaS armamento tecnologia armas, Prev, 450 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

-- ÁFRICA

JOHANESBURGO:

Partido governista sul-africano reelege presidente Ramaphosa como seu líder

O Congresso Nacional Africano (ANC), partido fundado por Nelson Mandela e no poder desde o fim do apartheid, reelegeu nesta segunda-feira (19), em Johannesburgo, o presidente Cyril Ramaphosa para liderar a formação e, portanto, continuar a presidir a África do Sul.

(ÁfricaSul corrupção política governo eleições, Prev, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

WASHINGTON:

Amber Heard anuncia acordo em caso de difamação com Johnny Depp

A atriz americana Amber Heard anunciou, nesta segunda-feira (19), que chegou a um acordo no caso bilionário por difamação movido contra ela por seu ex-marido, o também ator Johnny Depp.

(EUA justiça cinema sociedade, acompanhamento)

=== ECONOMIA ===

SAN FRANCISCO:

Usuários do Twitter votam pela saída de Musk da plataforma

A maioria dos participantes de uma pesquisa lançada por Elon Musk no Twitter votou nesta segunda-feira (19) a favor da saída do magnata da direção da rede social, cujo controle assumiu há algumas semanas.

(EUA mídia Twitter sociedade economia política, Prev, 660 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Meta descumpriu normas da concorrência, diz UE

A Comissão Europeia considera, a título preliminar, que a Meta violou as regras da União Europeia (UE), "ao distorcer a concorrência nos mercados publicitários on-line" - afirmou o Executivo comunitário na segunda-feira (19).

(UE Meta tecnologia economia concorrência, acompanhamento)

BRUXELAS:

Países europeus estabelecem teto para preço do gás em 180 euros/MWh

Os Estados-membros da União Europeia (UE) chegaram a um acordo, nesta segunda-feira (19), para adotar um mecanismo que limite por três dias consecutivos os preços atacadistas do gás quando superarem os 180 euros/MWh (valor semelhante em dólares) - informou o Conselho Europeu.

(UE gás energia política Rússia, acompanhamento)

