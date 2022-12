Países europeus estabelecem teto para preço do gás em 180 euros/MWh

Os Estados-membros da União Europeia (UE) chegaram a um acordo, nesta segunda-feira (19), para adotar um mecanismo que limite por três dias consecutivos os preços atacadistas do gás quando superarem os 180 euros/MWh (valor semelhante em dólares) - informou o Conselho Europeu.

Adotado pelos 27 países após várias semanas de discussões, esse mecanismo de limitação será ativado apenas quando o nível de preços for pelo menos 35 euros superior ao preço médio internacional do gás natural liquefeito (GNL), segundo o comunicado.

Reunidos em Bruxelas, os ministros europeus da Energia "alcançaram um importante acordo que protegerá os cidadãos da escalada dos preços da energia, com um mecanismo realista e eficaz que inclui as garantias necessárias para a segurança do abastecimento e para a estabilidade dos mercados financeiros", declarou o ministro tcheco Jozef Sikela, cujo país detém a presidência rotativa da UE.

O mecanismo será aplicado aos contratos futuros nos mercados de gás.

Nesta segunda, o contrato de gás para entrega no prazo de um mês estava sendo cotado no TTF (mercado de referência do gás) a 110 euros/MWh, aproximadamente.

O TTF é a Bolsa de gás da UE, e seu preço é usado como referência para a maioria das transações no continente.

