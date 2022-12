Países aprovam acordo histórico sobre a biodiversidade

Os países aprovaram no domingo um acordo histórico para reverter décadas de destruição ambiental que ameaçam as espécies e os ecossistemas do mundo, em uma reunião de cúpula da ONU sobre a biodiversidade.

O presidente da COP15, o ministro do Meio Ambiente da China, Huang Runqiu, anunciou a aprovação do acordo em uma sessão plenária que entrou pela madrugada de segunda-feira em Montreal, Canadá, e bateu o martelo, momento que foi muito aplaudido pelos delegados que participam na reunião.

